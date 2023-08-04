İnegöl fabrika yangınında hasar tespit çalışmaları: 1 milyar TL'lik zarar
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçramasıyla çıkan, 10 fabrikanın etkilendiği yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangının zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu açıklandı. 7 saatte kontrol altına alınan ve İnegöl tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçen yangının söndürülmesi için 4 uçak, 2 helikopter, 112 araç ve 405 personel, 40 ton köpük ile 20 bin ton su kullandı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında 1 Ağustos’ta yangın çıktı.