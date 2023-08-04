İnegöl fabrika yangınında hasar tespit çalışmaları: 1 milyar TL'lik zarar

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 405 personel, 112 araçla söndürme çalışmalarına katıldı. Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 uçak ve 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti.