İnegöl Terkinler Çetesi adliyede: "Çok güzel bir reklam yaptık"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla çökertildiğini açıkladığı Terkinler çetesinin 35 üyesinin, jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İşlemleri tamamlanan, çete lideri Nazi Terkinler'in de aralarında olduğu şüpheliler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Çete lideri Nazi Terkinler, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bas oğlum bas, çok güzel bir reklam yaptık, bas." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.