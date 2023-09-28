İnegöl Terkinler Çetesi adliyede: "Çok güzel bir reklam yaptık"

2 MİLYON LİRA ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN ÇIKTI

Öte yandan İnegöl'de 1 eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içinde 2 milyon TL ele geçirilirken, aramalarda ayrıca 1540 euro, 5 bin dolar, 410 gram altın, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 330 tapu senedi, 410 çek, 71 çek koçanı, 475 boş senet, 8 senet koçanı, 45 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim kart, usb bellek ve doküman bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıp, Bursa'ya getirilen çete üyelerinin, MASAK ile iletişime geçilerek başlatılan çalışma sonucunda, 6 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.