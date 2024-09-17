İnekleri için 4 katlı bina yaptırdı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde besicilikle uğraşan Gökhan Karadeniz, bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle uygun arazi bulamayınca hayvanları için 4 katlı bina yaptırdı. Binanın 3 katını ineklerine tahsis eden Karadeniz, en üst katını ise kendine ayırdı.
İlçeye bağlı Simlice Mahallesi’nde besicilikle geçimini sağlayan Gökhan Karadeniz, büyükbaşlarının sayısı artınca mandıra kurmak istedi. Ancak, bölgenin dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle uygun arazi bulamadı.