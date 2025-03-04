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İnfaz düzenlemesi son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

İnfaz düzenlemesi için gözler Adalet Bakanlığı çalışmalarına çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında “kısmi af” ile Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanların yararlandığını aktarmıştı. Bakan Tunç, eşitlik açısında yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyallerini verirken takdirin Meclis’te olacağını ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulacak. Yapılacak düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketiyle yasalaşacak. Peki İnfaz düzenlemesiyle af çıkacak mı, kısmi af var mı? İşte, merak edilen düzenlemeye ilişkin yapılan son açıklamalar…

İnfaz düzenlemesi son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde yeni düzenlemeye dair önemli ipuçları verdi. Özellikle sosyal medyada mahkumlara af beklentisi yeni düzenlemeyle birlikte arttı. Kovid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş ve cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Adalet Bakanı bu yönde bir talep olduğunu ifade ederken yeni düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Peki İnfaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, düzenlemeye ilişkin son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

İnfaz düzenlemesi son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 2

KISMİ AF ÇIKACAK MI, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin “Kısmi af” olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederken “ 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş yararlanamadı” ifadelerini kullandı. Bu konuda talepler olduğunu vurgulayan Tunç, “ Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” dedi.

İnfaz düzenlemesi son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 3

“ÖNEMLİ DÜZENLEMELER OLACAK”

  1. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hazırlık içerisinde olduklarını aktararak huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacağını aktardı.
İnfaz düzenlemesi son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? - 4

  1. Yargı Paketi’nin Meclisin gündeminde olan ceza adalet sistemi ile ilgili ve cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslak çalışmalarını olduğunu belirten Bakan “ Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var.” dedi.
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