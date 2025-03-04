İnfaz düzenlemesi son dakika: Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?
İnfaz düzenlemesi için gözler Adalet Bakanlığı çalışmalarına çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında “kısmi af” ile Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanların yararlandığını aktarmıştı. Bakan Tunç, eşitlik açısında yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyallerini verirken takdirin Meclis’te olacağını ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulacak. Yapılacak düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketiyle yasalaşacak. Peki İnfaz düzenlemesiyle af çıkacak mı, kısmi af var mı? İşte, merak edilen düzenlemeye ilişkin yapılan son açıklamalar…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde yeni düzenlemeye dair önemli ipuçları verdi. Özellikle sosyal medyada mahkumlara af beklentisi yeni düzenlemeyle birlikte arttı. Kovid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş ve cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Adalet Bakanı bu yönde bir talep olduğunu ifade ederken yeni düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Peki İnfaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, düzenlemeye ilişkin son durum…