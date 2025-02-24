İnfaz düzenlemesi son dakika: Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af var mı, kimleri kapsayacak?

İNFAZ DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında basına “Kısmi af” olarak yansıyan düzenlemeye ilişkin detayları aktardı.



Adalet Bakanı “ "Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanlığının gündeminde mahkumlara af veya infaz düzenlemesi bulunmuyor.



