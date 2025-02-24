İnfaz düzenlemesi son dakika: Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af var mı, kimleri kapsayacak?

Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı, “Kovic yasası’’ndan yararlanamayanlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesi belirtiliyordu. Cezaevindeki mahkumlar ve yakınları ise kısmi af konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, son durum…

İnfaz düzenlemesi son dakika: Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af var mı, kimleri kapsayacak? - 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan “Kısmi af” konusuna açıklık getirdi. Bir süredir kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesine ilişkin ortaya atılan “Kısmi af” iddialarının ardından gözler Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya kilitlenmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde katıldığı programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte, yapılan açıklamanın detayları…

TÜRKİYE HABERLERİ

İnfaz düzenlemesi son dakika: Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af var mı, kimleri kapsayacak? - 2

İNFAZ DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında basına “Kısmi af” olarak yansıyan düzenlemeye ilişkin detayları aktardı.

Adalet Bakanı “ "Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığının gündeminde mahkumlara af veya infaz düzenlemesi bulunmuyor.

İnfaz düzenlemesi son dakika: Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af var mı, kimleri kapsayacak? - 3

MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan düzenlemeyle “Kovid Yasası’ndan yararlanamayanların hak tanınması hedefleniyor.

Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. Düzenlemeye ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelecek.

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