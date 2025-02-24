İnfaz düzenlemesi son dakika: Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af var mı, kimleri kapsayacak?
Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı, “Kovic yasası’’ndan yararlanamayanlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesi belirtiliyordu. Cezaevindeki mahkumlar ve yakınları ise kısmi af konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, son durum…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan “Kısmi af” konusuna açıklık getirdi. Bir süredir kamuoyunda gündeme gelen infaz düzenlemesine ilişkin ortaya atılan “Kısmi af” iddialarının ardından gözler Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya kilitlenmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde katıldığı programda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte, yapılan açıklamanın detayları…