İnfaz düzenlemesi son durum: 11. Yargı Paketi’nde genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı?
Yeni yargı paketi çalışmaları kapsamında infaz düzenlemesi tekrar gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi’nin kapsamına ve düzenlemeye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Yeni yargı çalışmasındabilişim suçlarıyla dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, kutlama günlerinde taşkınlık çıkartalanlara, trafikte yol kesenlere ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemeler bulunuyor. 11. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Onaylanması durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki 11. Yargı Paketi’nde mahkumlara af var mı, genel af çıkacak mı? İşte, İnfaz düzenlemesine ilişkin yapılan açıklama…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi çalışmalarına ilişkin son durumu aktarmıştı. Yeni Yargı düzenlemesinde bilişim suçlarıyla dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yeni cezalar olacağı birçok kez dile getirildi. Sanal bahis, sanal kumar ve toplumu rahatsız eden konularla ilgili taslak milletvekili onayına sunuldu. 11. Yargı Paketi’nde yer alacak bir diğer önemli konu ise kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara yönelik olacak. Bu eylemleri cezalandıran bir madde ceza kanununda yer alacak. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik bir düzenleme de görüşülecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise infaz düzenlemesi tartışmalarına son noktayı koydu. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, detaylar…