İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, şartları neler olacak?
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlık sürecinde olan bazı düzenlemeler sebebiyle gözler kısmi af gelişmelerine çevrildi. Mahkumlar ve cezaevinde bulunan yakınları olanlar, infaz düzenlemesi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kamuoyu tarafından “Kovid Yasası” olarak bilinen düzenlemeden belirlenen tarihten önce suçu kesinleşmeyenler yararlanamamıştı. Bakan Tunç ise kısmi af tartışmalarına son noktayı koydu. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulacak ve yeni düzenlemeler yargı paketiyle yasalaşacak. Peki Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, infaz düzenlemesi son dakika gelişmeleri…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde yeni düzenlemeye dair önemli ipuçları verdi. Özellikle sosyal medyada mahkumlara af beklentisi yeni düzenlemeyle birlikte arttı. Kovid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş ve cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Adalet Bakanı bu yönde bir talep olduğunu ifade ederken yeni düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Peki İnfaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, düzenlemeye ilişkin son durum…