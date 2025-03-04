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İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, şartları neler olacak?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlık sürecinde olan bazı düzenlemeler sebebiyle gözler kısmi af gelişmelerine çevrildi. Mahkumlar ve cezaevinde bulunan yakınları olanlar, infaz düzenlemesi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kamuoyu tarafından “Kovid Yasası” olarak bilinen düzenlemeden belirlenen tarihten önce suçu kesinleşmeyenler yararlanamamıştı. Bakan Tunç ise kısmi af tartışmalarına son noktayı koydu. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulacak ve yeni düzenlemeler yargı paketiyle yasalaşacak. Peki Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, infaz düzenlemesi son dakika gelişmeleri…

İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, şartları neler olacak? - 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi’nde yeni düzenlemeye dair önemli ipuçları verdi. Özellikle sosyal medyada mahkumlara af beklentisi yeni düzenlemeyle birlikte arttı. Kovid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş ve cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Adalet Bakanı bu yönde bir talep olduğunu ifade ederken yeni düzenleme yapılacağının sinyallerini verdi. Peki İnfaz düzenlemesi son dakika çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, düzenlemeye ilişkin son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, şartları neler olacak? - 2

KISMİ AF ÇIKACAK MI, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin “Kısmi af” olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederken “ 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da o dönemde cezası kesinleşmemiş yararlanamadı” ifadelerini kullandı. Bu konuda talepler olduğunu vurgulayan Tunç, “ Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” dedi.

İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, şartları neler olacak? - 3

“ÖNEMLİ DÜZENLEMELER OLACAK”

  1. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hazırlık içerisinde olduklarını aktararak huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacağını aktardı.
İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, şartları neler olacak? - 4

  1. Yargı Paketi’nin Meclisin gündeminde olan ceza adalet sistemi ile ilgili ve cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslak çalışmalarını olduğunu belirten Bakan “ Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var.” dedi.
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