İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 gardiyan alımında son durum

Yeni yıl yaklaşırken, kamuda personel istihdamına yönelik beklentiler de artıyor. Her yıl belli oranda istihdam edilen infaz koruma memurluğu pozisyonu için de araştırmalar hız kazandı. İnfaz koruma memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.