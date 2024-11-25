İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 gardiyan alımında son durum
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde infaz koruma memuru yani gardiyan olarak çalışmak isteyen binlerce kişi, kurumun bu sene alım yapıp yapmayacağını merak ediyor. KPSS'nin çeşitli mezuniyet düzeylerindeki oturumlarına katılım sağlayan ve puanlarını alan adaylar, resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, infaz koruma memuru alımı ne zaman?
Yeni yıl yaklaşırken, kamuda personel istihdamına yönelik beklentiler de artıyor. Her yıl belli oranda istihdam edilen infaz koruma memurluğu pozisyonu için de araştırmalar hız kazandı. İnfaz koruma memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.