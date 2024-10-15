İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 gardiyan alımlarında son durum

İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda adaylarda şu şartlar aranmıştı;



1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,



3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)