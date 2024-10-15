İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 gardiyan alımlarında son durum
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak infaz koruma memuru alımında son durum merak ediliyor. Sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı veya sözlü sınav sonucuna göre infaz ve koruma memuru alımı başvurularının ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki, infaz koruma memuru alımı ne zaman?
2024 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılan memur adayları, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için infaz koruma memuru alımına odaklandı.
İnfaz koruma memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.