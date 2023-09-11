İngiliz vatandaşı Ayşe’nin ölümünde takipsizlik verilen dosyada yeni ayrıntılar (Annesi 3 yıl sonra eşyalarını teslim aldı)

ÖLÜM SONRASI İFADESİ ALINDI

Ölüm sonrasında 14 Eylül 2020'de ifadesine başvurulan Ararat Özer ise Ayşe ile 8 ay öncesine kadar sevgili olduklarını, ilişkileri sırasında Ayşe’nin kendisine hamile olduğunu, sonraki konuşmasında ise “Çocuk yok” dediğini anlattı.

Bir ay önce Türkiye’ye geldiğini öğrendiği Ayşe’nin kendisini arayarak buluşmak istemesi üzerine buluştuklarını, Ayşe intihar etmeden 5 gün önce onun evinde kaldıklarını ve sabahında ayrıldığını söyleyen Özer, 10 Eylül günü Ayşe'nin araması üzerine yanına gittiğini, evinden bir erkeğin çıktığını görünce, kim olduğunu sorduğunu, Ayşe'nin “Sadece arkadaşım, aramızda bir şey yok.” dediğini söyledi.

Özer, sinirli olduğu için bağırdığını ve iki tokat attığını, polislerin olay yerine gelmesiyle geceyi karakolda geçirdiğini ve hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığını belirtti.

Özer, “Öğle saatlerinde karakoldan ayrıldım. Devir işlemleri için Bolu'ya gittim. 12 Eylül gecesi polis tarafından arandım. Ayşe'nin intihar ettiğini söylediler. Haberin etkisiyle çok kötü oldum. Yola çıkarak İstanbul'a geldim. Ayşe bana sürekli 'Benden ayrılırsan intihar ederim' derdi. Ben de ona 'Saçmalama, nasıl konuşuyorsun' derdim. Ayşe'nin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordum.” şeklinde ifade verdi.