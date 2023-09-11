İngiliz vatandaşı Ayşe’nin ölümünde takipsizlik verilen dosyada yeni ayrıntılar (Annesi 3 yıl sonra eşyalarını teslim aldı)
İstanbul’da yaşadığı evde ölü bulunan İngiliz vatandaşı Ayşe Rhiannon Vural’ın ölümünde 3 yıl sonra yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takipsizlik kararı verilen dosyadaki bir ayrıntıya göre, Ayşe’nin erkek arkadaşı İstanbul’da Balat Çetesi olarak bilinen grubun üyelerinden Ararat Özer olduğu belirlendi. Özer’in intihar sonrası alınan ifadesinde, “Ayşe bana sürekli ‘Benden ayrılırsan intihar ederim’ derdi.” dediği öğrenildi. Bu arada, Ayşe’nin annesi Tracie Brookes, kızının 3 yıldır adli emanette bulunan eşyalarını teslim aldı. Anne Brookes, kızının intihar ettiğine inanmıyor.
İngiliz vatandaşı Ayşe Rhiannon Vural, 11 Eylül 2020 günü Ayvansaray’daki evinde ölü bulundu.
Olay yerine giden polis, yatak odasında sırt üstü yatar vaziyette, kucağında oyuncak bir tavşan ve sağ yanında bir silahla birlikte Ayşe Rhiannon Vural’ın cesedine ulaştı.
Bitişik yapılan atış sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ayşe’nin ayak ucunda “Ararat çok...” ile başlayan ve “Hoşçakal” ile biten intihar notu da bulundu.
Başka bir kağıtta da “Her şeyimi ablama bırakılabilir ve annem ne yapacağına karar verebilir.” yazılı not bulundu.
Notlardaki el yazısı ile kira sözleşmesindeki yazı ve imza karşılaştırılarak Ayşe'nin el yazısına uygun olduğu belirlendi.
Ayrıca Ayşe’nin sağ el dışında atış artıkları da bulundu.