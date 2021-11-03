İngiltere'de gördüğü kelebek çiftliğini Beykoz'da kurdu

Çiftlikte 15 çeşit kelebek türü olduğunu kaydeden Ünlü, pupalara uygun olarak sayının değişebildiğini ifade etti.



Ünlü, kelebek çiftliğine 15 günde bir pupa geldiğini aktararak, "Bahçenin içinde yaklaşık 800 kelebek görebilirsiniz. Bakımlarımız her gün yapılıyor çünkü buranın nemli olması gerekiyor. Bitkilerin bakımı sürekli yapılıyor. Kimyasal hiçbir şey kullanamayız çünkü kelebeklere zarar verir. Kelebekler şekerli sularla beslenirler. Onun için de sürekli, etrafta eğer çiçekleriniz yetersizse şekerli su ya da meyveler bulunduruyoruz."

kelebeklerin ağızlarını olmadığını ve hortumla beslendiklerini söyleyen Ünlü, "Hortumlarıyla sadece sıvı şeyler içebiliyorlar. Bunun için bizim pipetle içtiğimiz gibi, içebilecekleri her tür materyali burada bulunduruyoruz" dedi.