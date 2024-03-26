İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları

İNÖNÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt Kimdir?

1958 yılında İnönü’de doğdu. İlk, orta öğrenimini İnönü’de, lise öğrenimini ise Eskişehir’ de İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1982-1996 yıllarında bir holding bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bölümlerde yöneticilik yaptı. 1997 yılında Eskişehir’de ticaret hayatına atıldı ve kendi şirketini kurdu. 2004-2006 tarihleri arası Odunpazarı Belediyesi’nde yöneticilik, 2006-2007 tarihleri arası Tepebaşı Belediyesi’nde yöneticilik yaptı. Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Genel Başkanlığını yaptı. İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanlığı, Eskişehir Sivil Yerel Oluşum Platformu Kolaylaştırıcılar Kurulu, Eskişehir Kent Konseyi Kent Ekonomisi Çalışma Grubu ile Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon Üyeliği görevini de yapmaktadır. İnönü Halkının takdiri ile 2014 yılında Belediye Başkanı olarak seçilen Sn. Kadir BOZKURT, 2019 yılında da 2. Kez seçildiği İnönü Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. İnönü Belediye Başkanı Sn. Kadir BOZKURT, evli ve 2 çocuk babasıdır.