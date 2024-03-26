İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları
İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye Başkanı kimdir? İnönü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir İnönü Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir İnönü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir İnönü yerel seçim sonuçları..
İNÖNÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir İnönü Belediyesini 2.081 alınan oy ve %41.89 oy oranı ile AK Parti adayı Kadir Bozkurt kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %41.89
- CHP %38.04
- ALİ EROL %13.77
- DP %3.20
- BTP %1.69
- Saadet Partisi %0.70
- Diğer %0.70