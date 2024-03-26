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İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları

İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye Başkanı kimdir? İnönü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir İnönü Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir İnönü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir İnönü yerel seçim sonuçları..

İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları - 1

İNÖNÜ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir İnönü Belediyesini 2.081 alınan oy ve  %41.89 oy oranı ile AK Parti adayı Kadir Bozkurt kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti %41.89
  • CHP %38.04
  • ALİ EROL %13.77
  • DP %3.20
  • BTP %1.69
  • Saadet Partisi %0.70
  • Diğer %0.70

TÜRKİYE HABERLERİ

İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları - 2

İNÖNÜ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt Kimdir?


1958 yılında İnönü’de doğdu. İlk, orta öğrenimini İnönü’de, lise öğrenimini ise Eskişehir’ de İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1982-1996 yıllarında bir holding bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında çeşitli bölümlerde yöneticilik yaptı. 1997 yılında Eskişehir’de ticaret hayatına atıldı ve kendi şirketini kurdu. 2004-2006 tarihleri arası Odunpazarı Belediyesi’nde yöneticilik, 2006-2007 tarihleri arası Tepebaşı Belediyesi’nde yöneticilik yaptı. Eskişehir İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Genel Başkanlığını yaptı. İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanlığı, Eskişehir Sivil Yerel Oluşum Platformu Kolaylaştırıcılar Kurulu, Eskişehir Kent Konseyi Kent Ekonomisi Çalışma Grubu ile Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon Üyeliği görevini de yapmaktadır. İnönü Halkının takdiri ile 2014 yılında Belediye Başkanı olarak seçilen Sn. Kadir BOZKURT, 2019 yılında da 2. Kez seçildiği İnönü Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. İnönü Belediye Başkanı Sn. Kadir BOZKURT, evli ve 2 çocuk babasıdır.
İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları - 3

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SERHAT HAMAMCI
  • BALKAN AKTAŞ
  • AHMET DALAR
  • TAGİ YILDIZ
  • HASAN GÜÇBİLMEZ
  • MURAT ULUARABACI
  • SEVGİ EROL
  • HAMZA TARHAN
  • MÜCAHİT CANBAZ
  • YÜCEL İPEK
İnönü Belediyesi hangi partide? İnönü Belediye başkanı kimdir? İnönü Belediye başkan adayları - 4

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