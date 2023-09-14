İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı

İstanbul Arnavutköy'de inşaat çalışması sırasında 4 katlı bir binanın zemininde kayma olduğu tespit edildi. Apartman boşaltıldı.

İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı - 1

Fatih Caddesi'ndeki şantiyede hafriyat alımı yapılıyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı - 2

Bu sırada yan taraftaki yapıda 10 santimetre kayma olduğu belirlendi.

İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı - 3

4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine zabıta ekipleri inceleme yaptı. Bina mühürlendi, tahliye edildi. İnşaat çalışması da durduruldu.

İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı - 4

Bölge demir bariyerlerle çevrildi.

İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı - 5

Apartmanın ikamete müsait olup olmadığı ayrıntılı incelemelerin artından netlik kazanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER