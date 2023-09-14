İnşaat çalışması yandaki binanın zeminini kaydırdı
İstanbul Arnavutköy'de inşaat çalışması sırasında 4 katlı bir binanın zemininde kayma olduğu tespit edildi. Apartman boşaltıldı.
Fatih Caddesi'ndeki şantiyede hafriyat alımı yapılıyordu.
Fatih Caddesi'ndeki şantiyede hafriyat alımı yapılıyordu.
Bu sırada yan taraftaki yapıda 10 santimetre kayma olduğu belirlendi.
İhbar üzerine zabıta ekipleri inceleme yaptı. Bina mühürlendi, tahliye edildi. İnşaat çalışması da durduruldu.
Bölge demir bariyerlerle çevrildi.
Apartmanın ikamete müsait olup olmadığı ayrıntılı incelemelerin artından netlik kazanacak.