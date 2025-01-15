İnşaat işçilerinin bıçaklı, çivili ve demir sopalı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı, 11 gözaltı

İstanbul Sarıyer'de yapımı devam eden rezidans inşaatında işten çıkarılan işçilerle, çalışan işçiler arasında bıçak, çivili ve demir sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Alacak verecek meselesinin neden olduğu kavgada ağır yaralanan Alişan Dağlar hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaat işçilerinin bıçaklı, çivili ve demir sopalı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı, 11 gözaltı - 1

Sarıyer Maslak’ta yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi.

İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı.

Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İnşaat işçilerinin bıçaklı, çivili ve demir sopalı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı, 11 gözaltı - 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 5 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İnşaat işçilerinin bıçaklı, çivili ve demir sopalı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı, 11 gözaltı - 3

11 GÖZALTI

Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar’ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

İnşaat işçilerinin bıçaklı, çivili ve demir sopalı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı, 11 gözaltı - 4

Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, bir adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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