İnşaat işçilerinin bıçaklı, çivili ve demir sopalı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı, 11 gözaltı
İstanbul Sarıyer'de yapımı devam eden rezidans inşaatında işten çıkarılan işçilerle, çalışan işçiler arasında bıçak, çivili ve demir sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Alacak verecek meselesinin neden olduğu kavgada ağır yaralanan Alişan Dağlar hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sarıyer Maslak’ta yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi.
İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı.
Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.