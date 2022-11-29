İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu

Aydın'da inşaat kazısında insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İnşaat çalışmaları durdurulurken, kemikler ise incelemeye alındı.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 1

Olay, dün akşam, Nazilli ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 2

İnşaatın kazı çalışmaları sırasında, insana ait olduğu sanılan kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 3

Durum, polise bildirildi. İhbarla gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 4

Ekipler, kemik parçalarını toplayıp, incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 5

Sümer Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Dilbaz ise inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek."

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 6

İnşaat çalışmaları ise durduruldu.

İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 7
İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu - 8

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