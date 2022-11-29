İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikler bulundu

Sümer Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Dilbaz ise inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek."