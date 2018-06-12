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İnşaat kazısında insan kemikleri ve sikke bulundu

Anadolu Ajansı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri ve sikke ortaya çıktı.

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    Kervansaray Mahallesi'nde Denizli-Antalya yolu kenarında devam eden bir iş merkezi inşaatında, iş makinasıyla yapılan temel kazısı sırasında topraktan kemikler çıktı.


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    İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak durumu Denizli Müze Müdürlüğüne bildirdi.
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    Aralarında uzman arkeologların da bulunduğu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.


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    Toprağın elenmesi sonucu Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve sikke tespit edildi. 


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    Müze yetkilileri, çıkan parçaları incelemek üzere teslim aldı.
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