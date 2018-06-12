İnşaat kazısında insan kemikleri ve sikke bulundu
Anadolu Ajansı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri ve sikke ortaya çıktı.
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1Kervansaray Mahallesi'nde Denizli-Antalya yolu kenarında devam eden bir iş merkezi inşaatında, iş makinasıyla yapılan temel kazısı sırasında topraktan kemikler çıktı.
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2İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak durumu Denizli Müze Müdürlüğüne bildirdi.
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3Aralarında uzman arkeologların da bulunduğu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.
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4Toprağın elenmesi sonucu Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve sikke tespit edildi.
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5Müze yetkilileri, çıkan parçaları incelemek üzere teslim aldı.
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