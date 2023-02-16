İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem raporu: Binlerce bina neden çöktü?

Deprem yönetmeliğine uygun denilen binalar nasıl çöktü? Yapı denetimden geçen evler nasıl yerle bir oldu? Aynı sitede, bir bina sapasağlam ayakta iken, diğeri nasıl enkaza döndü? İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgeyi inceledi ve bu sorulara yanıt veren bir rapor hazırladı.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem raporu: Binlerce bina neden çöktü? - 1

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6  şiddetindeki iki büyük depremin ardından bölgeye uzmanlar gönderdi. "Büyük yıkımın" nedenleri araştırıldı.

Raporda, iki büyük sarsıntının aynı gün olmasının dünya deprem tarihine geçtiği belirtildi. Ancak depremin büyük bir afete dönüşmesinde ise
başta gelen nedenler arasında "denetimsizlik" gösterildi.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem raporu: Binlerce bina neden çöktü? - 2

AFETİN NEDENİ MALZEME EKSİĞİ, DENETİMSİZLİK VE ZEMİN SORUNLARI

Raporda öncelikle zayıf zemin koşullarına ve inşaatta kullanılan malzemelere dikkat çekiliyor.

Deprem bölgesinde hasarın büyük olduğu bölgeler, daha çok verimli tarım arazileri üzerinde yükselen yerleşim yerleri.

Bu yumuşak toprak alanlarda yer alan 10-15 katlı, taşıyıcı sistemi esnek yapılar, ağır hasar aldı veya tamamen göçtü.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem raporu: Binlerce bina neden çöktü? - 3

Raporda, "Zemine uygun yapı mümkün ama bunun için de özel mühendislik hizmeti gerekiyor" denildi.

İnşaat Mühendisleri Odası'nın  güçlendirilen ya da yapı denetiminde geçen; ama yıkılan binalara ilişkin tespiti ise, yapı denetim sisteminin gerektiği gibi işlemediği yönünde.

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem raporu: Binlerce bina neden çöktü? - 4

Uzmanlar, çözüm için gerekli denetim sisteminin yanısıra hukuki eksiklerin giderilmesini ve bu süreçte tüm tarafların birlikte çalışmasını öneriyor.

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