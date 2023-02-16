İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem raporu: Binlerce bina neden çöktü?

Raporda, "Zemine uygun yapı mümkün ama bunun için de özel mühendislik hizmeti gerekiyor" denildi.



İnşaat Mühendisleri Odası'nın güçlendirilen ya da yapı denetiminde geçen; ama yıkılan binalara ilişkin tespiti ise, yapı denetim sisteminin gerektiği gibi işlemediği yönünde.