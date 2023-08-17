İnşaat sırasında su borusu patladı
İstanbul Ataşehir'de inşaatın temel açma işlemi yapılırken iş makinesi su borusunu patlattı. İnşaat alanı göle döndü.
Ataşehir'de temel kazısında inşaat makinesi su borusu patlattı.
Ataşehir'de temel kazısında inşaat makinesi su borusu patlattı.
Olay, sabah saatlerinde Ferhatpaşa Mahellesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Temel açma işlemi yapan iş makinesi İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.
Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel su ile dolup göle döndü.
Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı.
İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri gelip çalışmalara başladı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.