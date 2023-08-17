İnşaat sırasında su borusu patladı

İstanbul Ataşehir'de inşaatın temel açma işlemi yapılırken iş makinesi su borusunu patlattı. İnşaat alanı göle döndü.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 1

Ataşehir'de temel kazısında inşaat makinesi su borusu patlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İnşaat sırasında su borusu patladı - 2

Olay, sabah saatlerinde Ferhatpaşa Mahellesi Üsküdar Caddesi üzerinde  meydana geldi.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 3

Temel açma işlemi yapan iş makinesi İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 4

Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel su ile dolup göle döndü.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 5

Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 6

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri gelip çalışmalara başladı.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 7

Ekiplerin çalışması sürüyor.

İnşaat sırasında su borusu patladı - 8
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