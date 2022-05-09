İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar

Konuyla ilgili firmadan da açıklama var. Çeşmenin kendi inşaat alanları içerisinde olduğunu söyleyen şantiye şefi Kaan Kürşat Kocaoğlu, "Biz bu çeşmeyi yıktık ve şu an zemin güçlendirmesi yapıyoruz. Tescilli olan bir çeşme değildi" dedi.