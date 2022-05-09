İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar

İstanbul Dikilitaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi, bir inşaat firmasının kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkıldı. İBB olayla ilgili yasal süreç başlatıldığını duyurdu. Firmadan ise "Daha güzelini yapacağız" açıklaması yapıldı.

Haberler - DHA 09.05.2022 - 11:50

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 1

İstanbul 'ta bulunan tarihi Hamidiye Çeşmesi, bir inşaat firmasının kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkıldı.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 2

Dikilitaş'ta 1926 yılından itibaren bulunan Hamidiye Çeşmesi, 1970'lerde yer değişikliği ile Hora Sokak'a taşındı.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 3

Hayırseverler tarafından yaptırılan ve yarım asırdır aynı yerde bulunan çeşme, arkasındaki binanın kentsel dönüşüme girmesiyle 17 Nisan'da izinsiz yıkıldı.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 4

Çeşmenin yıkılmasına, çevre sakinleri tepki gösterdi.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz yapıldığı belirtilen yıkımla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 6

Konuyla ilgili firmadan da açıklama var. Çeşmenin kendi inşaat alanları içerisinde olduğunu söyleyen şantiye şefi Kaan Kürşat Kocaoğlu, "Biz bu çeşmeyi yıktık ve şu an zemin güçlendirmesi yapıyoruz. Tescilli olan bir çeşme değildi" dedi.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 7

Kocaoğlu, "İnşaat bittikten sonra zaten biz bu çeşmenin daha güzelini yapıp mahallenin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 8
İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar - 9

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