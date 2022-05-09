İnşaat yaparken tarihi çeşmeyi yıktılar

Haberler - DHA 09.05.2022 - 11:50
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan tarihi Hamidiye Çeşmesi, bir inşaat firmasının kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkıldı.
Dikilitaş'ta 1926 yılından itibaren bulunan Hamidiye Çeşmesi, 1970'lerde yer değişikliği ile Hora Sokak'a taşındı.
Hayırseverler tarafından yaptırılan ve yarım asırdır aynı yerde bulunan çeşme, arkasındaki binanın kentsel dönüşüme girmesiyle 17 Nisan'da izinsiz yıkıldı.
Çeşmenin yıkılmasına, çevre sakinleri tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi izinsiz yapıldığı belirtilen yıkımla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili firmadan da açıklama var. Çeşmenin kendi inşaat alanları içerisinde olduğunu söyleyen şantiye şefi Kaan Kürşat Kocaoğlu, "Biz bu çeşmeyi yıktık ve şu an zemin güçlendirmesi yapıyoruz. Tescilli olan bir çeşme değildi" dedi.
Kocaoğlu, "İnşaat bittikten sonra zaten biz bu çeşmenin daha güzelini yapıp mahallenin hizmetine sunacağız" diye konuştu.