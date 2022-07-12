İnsan yoğunluğu üst geçidi kilitledi

Avcılar'da metrobüs durağı, geçişlerin ücretsiz olmasının da etkisiyle doldu taştı. Üst geçitte öğle saatlerinde başlayan yoğunluk akşama kadar sürdü.

Haberler - DHA 12.07.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 10:27

İnsan yoğunluğu üst geçidi kilitledi - 1

Kurban Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle Avcılar Sahiline en yakın metrobüs durağında insan yoğunluğu oluştu.

İnsan yoğunluğu üst geçidi kilitledi - 2

Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üst geçitte öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık akşam saatlerine kadar sürdü.

İnsan yoğunluğu üst geçidi kilitledi - 3

Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden geçmekte zorlandı.

İnsan yoğunluğu üst geçidi kilitledi - 4

Özellikle akşam sahilde dolaşmak isteyenlerin metrobüsle gelerek sahile akın etmesi nedeniyle gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler merdivenleri kalabalıktan 15 dakikada çıkmaktan yakındı.

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İnsan yoğunluğu üst geçidi kilitledi - 8

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