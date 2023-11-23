"İnsan yüzlü" balık Antalya'da ağlara takıldı
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında "insan yüzlü" olarak bilinen sapan balığı, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı, nesli azalan türü denize bıraktı.
Halk arasında görüntüsü nedeniyle "insan yüzlü" olarak bilinen sapan balığının (Alopias Vulpinus) aşırı av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle popülasyonu azaldı.
Özellikle Doğu Akdeniz'de gözüken bu tür, azalan popülasyonu nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde nesli azalan tür olarak belirlendi.