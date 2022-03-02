İnsansız at arabası trafiği alt üst etti

Haberler - İHA 02.03.2022 - 09:54
Bursa’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı.
İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi.
Sahibinin elinden kaçan at ve arkasına bağlı olan arabasındaki hurda malzemelerle birlikte koşmaya başladı.
Karayolundaki araçların arasından geçen atın önünü kesmek isteyenler olsa da at şerit değiştirerek yoluna devam etti.
Bu şekilde uzun bir süre yoluna devam eden at, sahibi tarafından yakalandı.
Sahibinin ise at arabasını koşarak yakalamaya çalışması diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.