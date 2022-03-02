İnsansız at arabası trafiği alt üst etti

Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, çektiği arabayla trafikte uzun bir süre sürücüsüz ilerledi.

Haberler - İHA 02.03.2022 - 09:54

İnsansız at arabası trafiği alt üst etti - 1

’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı.

İnsansız at arabası trafiği alt üst etti - 2

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

İnsansız at arabası trafiği alt üst etti - 3

Sahibinin elinden kaçan at ve arkasına bağlı olan arabasındaki hurda malzemelerle birlikte koşmaya başladı.

İnsansız at arabası trafiği alt üst etti - 4

Karayolundaki araçların arasından geçen atın önünü kesmek isteyenler olsa da at şerit değiştirerek yoluna devam etti.

İnsansız at arabası trafiği alt üst etti - 5

Bu şekilde uzun bir süre yoluna devam eden at, sahibi tarafından yakalandı.

Sahibinin ise at arabasını koşarak yakalamaya çalışması diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

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