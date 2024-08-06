Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeli sürüyor.

Erişim engeline ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Her ülkenin kendisine ait kuralları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram'ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

“CİDDİ AŞAMA KATEDİLDİ”

Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ciddi aşama katedildiğini belirterek, gerekli hassasiyetlerin dikkate alınmasını beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşların kendilerine ilettikleri mağduriyetler noktasında da gereken gayreti gösterdiklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık.' dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız."