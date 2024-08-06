Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik

SON DAKİKA HABERİ: Instagram’a erişim engeli kaldırılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi. Bakan Uraoğlu, “Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.” dedi. Uraloğlu, Instagram’ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 1

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeli sürüyor.

Erişim engeline ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Her ülkenin kendisine ait kuralları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Herkes bu kurallara uymak zorunda. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirdiğimiz suçlara karşı istenilen adımlar atılmadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan saldırılar, bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar gibi suçlar. Öte yandan, vahşice katledilmiş Hamas lideri İsmail Heniyye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edemiyorlar. Eğer ortada sansür veya engelleme varsa Instagram'ın yaptığı tam olarak budur. Biz tersine burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz ve onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

“CİDDİ AŞAMA KATEDİLDİ”

Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ciddi aşama katedildiğini belirterek, gerekli hassasiyetlerin dikkate alınmasını beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşların kendilerine ilettikleri mağduriyetler noktasında da gereken gayreti gösterdiklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçekten toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi bir karşılığı olduğunun bilinmesini isterim. Süreci yakından takip ediyoruz, istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde erişim engelini kaldıracağız. İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ancak dar anlamda da anlık olarak haberleşiyoruz. Yeni bir takvim hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, 'Sizin şu taleplerinizi karşıladık.' dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız."

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 2

Bakan Uraloğlu, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in paylaşımını kaldıran Instagram'ın özür dilediğini anımsatarak, Türkiye ile ilgili de yapılan birçok erişimi kaldırdıkları ancak özür beyanında bulunmadıklarını bildirdi.

Uraloğlu, asla yasakçı bir yaklaşım içinde olmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yasakçı yaklaşım tam da Instagram ve benzeri platformlardadır. Hiçbir uyarı yapmadan paylaşım sahibine engel getiriyorlar. Bu noktadan baktığımızda ne kadar da haklı bir işlem yaptığımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum. Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Şu an kapatma gerekçemize erişim engelleme diyebiliriz. Geçmişten beri özellikle katalog suçlarla ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almalarını bekliyoruz. En önemli gerekçemiz bu. Ayrıca söz konusu platform 'Hamas terör örgütüdür' diyor ancak YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu bekliyoruz.”

Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 3

"GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLEN YAYIN ÇIKARILIRSA SORUN ORTADAN KALKAR"

Instagram’a erişim engeliyle ilgili olarak bugün bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hangi gerekçelerle yayın durdurma kararı aldığını, Instagram’a ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.” dedi.
Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 4

“Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.” diyen Bakan Tunç, “Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir.” şeklinde konuştu.

Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 5

META İLE TERÖR ANLAŞMAZLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları, Instagram yetkilileriyle dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme talebi Instagram’dan geldi.

Online ortamda gerçekleşen görüşmeyle ilgili NTV tarafından edililen son bilgilere göre, Meta ile terör tanımı konusunda anlaşmazlık çıktı.
Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 6

Türkiye, PKK, YPG ve FETÖ'yü öven ve bu örgütleirn mensuğlarınca yapılan propaganda içeriklerinin önlenmesi ve var olanlarında kaldırılmasını istedi.

Meta firmnası yetkilileri ise bu konuda uzlaşma göstermedi.

PKK dışındakilerin dünyada terör örgütü olarak kabul görmediği savunuldu.

Bu nedenle dün yapılan toplantıdan olumlu sonuç çıkmadı.

Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama: Ciddi bir aşama kaydettik - 7

META SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Meta Sözcüsü de Instagram erişim engeline ilişkin açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi.

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