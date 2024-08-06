Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum)
Instagram'ın ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 Ağustos'ta katolog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen Instagram'ın açılmasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, gündemle ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'ın açılıp açılmayacağı ve ne zaman, hangi şartlarda açılacağıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Instagram'a erişim yasağında son durum.
Instagram'ın açılacağı tarihle ilgili sosyal medya kullanıcılarının araştırmaları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında, Instagram'ın ne zaman ve hangi şartlarda açılacağı açıklandı. Instagram erişim yasağının kalkmasını bekleyen birçok kişi Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nın şartlarını merak ediyor. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Instagram'a erişim yasağında son durum.