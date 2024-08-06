Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum)

Instagram'ın ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2 Ağustos'ta katolog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilen Instagram'ın açılmasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, gündemle ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'ın açılıp açılmayacağı ve ne zaman, hangi şartlarda açılacağıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Instagram'a erişim yasağında son durum.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum) - 1

Instagram'ın açılacağı tarihle ilgili sosyal medya kullanıcılarının araştırmaları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında, Instagram'ın ne zaman ve hangi şartlarda açılacağı açıklandı. Instagram erişim yasağının kalkmasını bekleyen birçok kişi Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nın şartlarını merak ediyor. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte Instagram'a erişim yasağında son durum.

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum) - 2

BAKAN URALOĞLU: TALEPLER KARŞILANINCA YASAK KALKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Bakan Uraoğlu, “Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.” dedi.

Uraloğlu, Instagram’ın talepleri karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını söyledi.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum) - 3

BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum) - 4

INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'ın hangi şartlarda açılacağıyla ilgili konuya da değinen Bakan Tunç şunları söyledi;

"İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.

Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir."

Buna göre; Instagram yetkilileri tarafından BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınlar erişimden çıkarılırsa sorun kalkacak.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum) - 5

2 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan Instagram'la ilgili yeni açıklama (Instagram'a erişim yasağında son durum) - 6

INSTAGRAM'IN TUTUMU ÖNEMLİ

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

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