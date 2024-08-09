Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler)
Instagram erişim yasağıyla ilgili gündemdeki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'de erişime kapatıldı. Sosyal medyada içerik üreten ve kişisel hayatlarını paylaşan birçok insan ise Instagram'ın yeniden erişime açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? İşte Instagram yasağıyla ilgili gündemden son haberler.
Instagram'ın ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları ve son dakika gelişmeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'la ilgili son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Partili Hasan Basri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? İşte Instagram yasağıyla ilgili gündemden son haberler.