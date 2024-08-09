Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler)

EFKAN ALA'DAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



Efkan Ala'nın Instagram ile ilgili açıklaması şu şekilde;



"Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz.



Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz.



Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."