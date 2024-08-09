Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler)

Instagram erişim yasağıyla ilgili gündemdeki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'de erişime kapatıldı. Sosyal medyada içerik üreten ve kişisel hayatlarını paylaşan birçok insan ise Instagram'ın yeniden erişime açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? İşte Instagram yasağıyla ilgili gündemden son haberler.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler) - 1

Instagram'ın ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları ve son dakika gelişmeleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'la ilgili son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Partili Hasan Basri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? İşte Instagram yasağıyla ilgili gündemden son haberler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler) - 2

META İLE YENİ TOPLANTI YAPILMASI BEKLENİYOR

Instagram’a erişim engelinin kaldırılarılması için yapılan görüşmelerde, terör tanımı anlaşmazlığı giderilemedi. Ankara, terör örgütleri konusunda beklentilerinin karşılanmasını bekliyor.

META yetkilileri, PKK’nın uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul ediliğini belirtip, bu konudaki paylaşımlarda algoritmasını düzelteceğini bildirdi.

Ancak aynı adım henüz, YPG ve FETÖ için atılmış değil. Erişim engeli de bu nedenle kaldırılmıyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nda, META yetkilileri ile kısa süre içerisinde yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler) - 3

EFKAN ALA'DAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV'de Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Efkan Ala'nın Instagram ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Türkiye'nin hassasiyetleri var. Biz burada özgürlüklerin garantisi olarak yürüyoruz. Birisi özgürlükleri kısıtlıyor. İnsanların yaptığı paylaşımları kaldırıyor. Özgürlüklere müdahale ettikleri için Türkiye burada vaziyet aldı. Türkiye burada özgürlükleri kısıtlamak için değil, özgürlükleri genişletmek için bu görüşmeleri yapıyor. Vatandaşlarımızdan sabır rica ediyorum. Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz.

Diğerinde ise çocukları korumaya yönelik. Bu alanı birlikte yönetmeliyiz. Biz, böyle bir iletişim devriminin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz.

Ben kısa zamanda netice alacağını düşünüyorum."

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler) - 4

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'ın hangi şartlarda açılacağıyla ilgili konuya da değinen Bakan Tunç şunları söyledi;

"İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen görev varsa, devlet bu görevi kurumlarıyla beraber yapmak durumunda… BTK’nın vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Sosyal medya şirketi eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.

Yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı açılan davalar var. Bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız karar verecektir."

Buna göre; Instagram yetkilileri tarafından BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınlar erişimden çıkarılırsa sorun ortadan kalkacak ve Instagram yeniden erişime açılacak.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler) - 5

BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok."

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı kalkacak mı? (Instagram yasağıyla ilgili son haberler) - 6

2 AĞUSTOS'TA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.

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