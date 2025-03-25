Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu
Instagram’da son dakika erişim sorunları yaşanıyor. Dünyanın en fazla kullanıcı sayısına sahip uygulamalarının başında gelen Instagram sunucularında erişim sorunları yaşanıyor. 25 Mart Salı günü yaşanan sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmesi, fotoğraf paylaşılmasında sorunlar bildiriliyor. Türkiye sunucularının yanı sıra global çapta sorunlar yaşanırken gözler Meta’ya çevrildi. Peki Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? İşte, Son dakika Instagram gelişmeleri…
Fotoğraf, video paylaşım uygulaması Instagram’da geçtiğimiz günlerde erişim problemleri yaşanmıştı. Sorunun tekrar yaşanması sonrası gözler platformun sahibi Meta’ya çevrildi. 25 Mart Salı günü Instagram’a erişim sorunu yaşandığını kullanıcılar bildiriyor. Instagram’da Türkiye genelinde yaşanan sorunların benzeri birçok ülkede yaşanıyor. Kullanıcılar ise alternatif olarak sorunun çözümünü merak ediyor. Peki Instagram’a ne oldu? Instagram’da sorun mu var? İşte, son dakika gelişmeleri…