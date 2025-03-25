Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu

Fotoğraf, video paylaşım uygulaması Instagram’da geçtiğimiz günlerde erişim problemleri yaşanmıştı. Sorunun tekrar yaşanması sonrası gözler platformun sahibi Meta’ya çevrildi. 25 Mart Salı günü Instagram’a erişim sorunu yaşandığını kullanıcılar bildiriyor. Instagram’da Türkiye genelinde yaşanan sorunların benzeri birçok ülkede yaşanıyor. Kullanıcılar ise alternatif olarak sorunun çözümünü merak ediyor. Peki Instagram’a ne oldu? Instagram’da sorun mu var? İşte, son dakika gelişmeleri…