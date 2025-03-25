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Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu

Instagram’da son dakika erişim sorunları yaşanıyor. Dünyanın en fazla kullanıcı sayısına sahip uygulamalarının başında gelen Instagram sunucularında erişim sorunları yaşanıyor. 25 Mart Salı günü yaşanan sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmesi, fotoğraf paylaşılmasında sorunlar bildiriliyor. Türkiye sunucularının yanı sıra global çapta sorunlar yaşanırken gözler Meta’ya çevrildi. Peki Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? İşte, Son dakika Instagram gelişmeleri…

Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu - 1

Fotoğraf, video paylaşım uygulaması Instagram’da geçtiğimiz günlerde erişim problemleri yaşanmıştı. Sorunun tekrar yaşanması sonrası gözler platformun sahibi Meta’ya çevrildi. 25 Mart Salı günü Instagram’a erişim sorunu yaşandığını kullanıcılar bildiriyor. Instagram’da Türkiye genelinde yaşanan sorunların benzeri birçok ülkede yaşanıyor. Kullanıcılar ise alternatif olarak sorunun çözümünü merak ediyor. Peki Instagram’a ne oldu? Instagram’da sorun mu var? İşte, son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu - 2

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ 25 MART 2025?

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Instagram’a dünya çapında erişim sorunları yaşanıyor.

Downdetector’e yapılan hata bildirimlerinde Instagram’da ana sayfa akışı yenilenmezken kullanıcıların paylaşımları gözükmüyor.

Meta’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu - 3

INSTAGRAM HATA RAPORU

Kullanıcılara, web sitelerinin servis durumları hakkında gerçek zamanlı bilgi veren Downtetector'de ki kullanıcı raporlarına göre Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor.

Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu - 4

INSTAGRAM HATA ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram’a mobil uygulamada giriş yapamayan kullanıcılar, öncellikle telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmelidir.

Instagram çöktü mü, son dakika sorun mu var? 25 Mart Instagram hata raporu - 5

Ağ bağlantısı hataları sebebiyle de benzer şekilde Instagram’a girişte sorunlar yaşanabilir. 25 Mart Salı günü yaşanan erişim sorununun global olduğu biliniyor.

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