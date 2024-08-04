Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak?

Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Söz konusu durumun ne zaman sona ereceği ve Instagram'ın açılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak?

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak? - 1

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos itibarıyla Türkiye’de Instagram’a erişim sınırlaması getirildi. Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Platformun erişime kapatılmasının ardındından kullancılar da erişim engelinde son durumu takip ediyor.

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Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak? - 2

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN BİTECEK?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram’da yaşanan erişim engeliyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, "Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde, net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Instagram’ın erişime kapatılması hakkında, "Biz hukuk ülkesiyiz ülkemizin koyduğu kurallar var ülkeminiz değerleri hassasiyetleri var. Bu noktada kaynakları ülkemiz dışında olan ancak ülkemizde de temsilcileri bulunan, ki tamamının temsilcisi var, bazı sosyal medya platformları var. Bizim bunlardan uygulanmasını isteğimiz belli kural ve mevzuatlar var. Zaman zaman bunlara uyulmasında yaptığımız uyarılara rağmen bazı problemler görüyoruz. Bu da en son bütün uyarılımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde; net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli, o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak" dedi.

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak? - 3

2 AĞUSTOS'DAN BERİ ERİŞİM ENGELLENDİ


BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

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