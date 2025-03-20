imsakiye

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş?

İnternette yaşanan yavaşlık ve erişim problemlerini çözmek isteyen kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarında son durumu merak ediyor. İstanbul özelinde yaşanan erişim problemleri sebebiyle kullanıcılar Instagram’da fotoğraf paylaşma, hikaye ekleme, mesajlaşma gibi alanları kullanamıyor. Twitter’da ise paylaşım yapamayanlar, sorunun global mi, yoksa bölgesel mi olduğunu araştırıyor. Sosyal medya Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube kullanıcıları “Bugün internette sorun mu var” sorusuna cevap arıyor. Peki Sosyal medya düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya son dakika gelişmeleri…

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 1

20 Mart Perşembe günü sosyal medyada erişim sorunlarının devam edip etmediği merak ediliyor. Özellikle Turkcell, Türk Telekom, Vadofone gibi operatör şirketlerinden resmi açıklama gelip gelmediği yakından takip edilirken bazı kullanıcılar alternatif yöntemlere başvuru yaparak sosyal medya sorununu aşmaya çalışıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sorunun bugünde devam ettiği bilinirken hatanın kaynağı ve çözümü araştırılıyor. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp'ta erişim sorunları devam ediyor. Peki  20 Mart sosyal medya düzeldi mi, son durum ne? İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 2

20 MART İNTERNET'TE SORUN MU VAR?

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda yurt genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar,  yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook, Instagram gibi platformların sahibi olan Meta’dan bir açıklama gelmedi. Downdetector’da ise kullanıcılar, bu platformalara girişte erişim sorunu yaşadığını doğruluyor. 

Erişimin ne zaman normale döneceği konusunda bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da hala sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken internet de yavaşlatıldı.

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 3

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Instagram'da sabah saat 06.00 itibarıyle erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya mobil ve masaüstünden giriş yapmakta zorlanıyor.

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 4

19 MART TWİTTER ERİŞİM SORUNU

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'a da benzer şekilde erişim sorunları yaşanıyor.

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 5

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Öğlen saat 12.00 itibarıyla Facebook'ta yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sorunun sabah saat 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu raporluyor.

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 6

YOUTUBE'DE ERİŞİM SORUNLARINDAN ETKİLENDİ

Video paylaşım uygulaması mobil ve masaüstünde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, Youtube'da erişim problemleriyle karşı karşıya olduğunu raporladı.

İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş? - 7

WHATSAPP'TA SORUN DEVAM EDİYOR

Anlık mesajlaşma ugulaması WhatsApp'ta yazı, resim, video gönderimlerinde sorunla karşılaşılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER