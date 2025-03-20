İnstagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Youtube düzeldi mi? 20 Mart bugün İnternette sorun mu var, neden yavaş?
İnternette yaşanan yavaşlık ve erişim problemlerini çözmek isteyen kullanıcılar, sosyal medya uygulamalarında son durumu merak ediyor. İstanbul özelinde yaşanan erişim problemleri sebebiyle kullanıcılar Instagram’da fotoğraf paylaşma, hikaye ekleme, mesajlaşma gibi alanları kullanamıyor. Twitter’da ise paylaşım yapamayanlar, sorunun global mi, yoksa bölgesel mi olduğunu araştırıyor. Sosyal medya Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube kullanıcıları “Bugün internette sorun mu var” sorusuna cevap arıyor. Peki Sosyal medya düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya son dakika gelişmeleri…
20 Mart Perşembe günü sosyal medyada erişim sorunlarının devam edip etmediği merak ediliyor. Özellikle Turkcell, Türk Telekom, Vadofone gibi operatör şirketlerinden resmi açıklama gelip gelmediği yakından takip edilirken bazı kullanıcılar alternatif yöntemlere başvuru yaparak sosyal medya sorununu aşmaya çalışıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sorunun bugünde devam ettiği bilinirken hatanın kaynağı ve çözümü araştırılıyor. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp'ta erişim sorunları devam ediyor. Peki 20 Mart sosyal medya düzeldi mi, son durum ne? İşte, detaylar...