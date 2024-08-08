Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi

Instagram’a erişim engelinde bir hafta geride kaldı. META yetkilileri, PKK’nın uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul edildiğini belirtip, bu paylaşımlarda algoritmanın düzeltileceğini bildirdi. Ancak aynı adım henüz YPG ve FETÖ için atılmış değil. Uygulamaya getirilen erişim engeli de bu nedenle kaldırılamıyor. Gözler, META yetkilileri ile yapılacak yeni görüşmede. Görüşmenin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi - 1

Instagram’a bir haftadır erişim sağlanamıyor.

Gözler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yetkilileri ile META yetkilerinin yapacağı yeni görüşmede…

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi - 2

ANKARA’NIN BEKLENTİSİ

Ankara terör örgütleri konusunda beklentilerinin karşılanmasını bekliyor.

Instagram’a erişim engelinin kaldırılarılması için yapılan görüşmelerde, terör tanımı anlaşmazlığı giderilemedi.

Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi - 3

META yetkilileri, PKK’nın uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul ediliğini belirtip, bu konudaki paylaşımlarda algoritmasını düzelteceğini bildirdi.

Ancak aynı adım henüz, YPG ve FETÖ için atılmış değil.

Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi - 4

Erişim engeli de bu nedenle kaldırılmıyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nda, META yetkilileri ile kısa süre içerisinde yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.
Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi - 5

“SABIR RİCA EDİYORUM”

NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz sabır rica ediyorum.” dedi.

Ala, “Biz, muhataplarımızın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alan adımları atsın diye uğraşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi - 6

Instagram’a erişim engeline ilişkin bir diğer açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, “Biz özellikle bazı sosyal medya şirketlerinin birçok uyarıya rağmen terör örgütlerinin istediği paylaşımı yapabilmeleri, bu paylaşımların görmezden gelindiği, bu konudaki rahatsızlıklarımızı, mahkeme kararlarının bildirilmesine rağmen devam ettiğini hep birlikte gördük.” dedi.
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