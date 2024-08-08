Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi
Instagram’a erişim engelinde bir hafta geride kaldı. META yetkilileri, PKK’nın uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul edildiğini belirtip, bu paylaşımlarda algoritmanın düzeltileceğini bildirdi. Ancak aynı adım henüz YPG ve FETÖ için atılmış değil. Uygulamaya getirilen erişim engeli de bu nedenle kaldırılamıyor. Gözler, META yetkilileri ile yapılacak yeni görüşmede. Görüşmenin kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Instagram’a bir haftadır erişim sağlanamıyor.Gözler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yetkilileri ile META yetkilerinin yapacağı yeni görüşmede…