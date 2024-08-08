Instagram’a erişim engeli neden kaldırılmıyor? Gözler yeni toplantıya çevrildi

Instagram’a erişim engeline ilişkin bir diğer açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, “Biz özellikle bazı sosyal medya şirketlerinin birçok uyarıya rağmen terör örgütlerinin istediği paylaşımı yapabilmeleri, bu paylaşımların görmezden gelindiği, bu konudaki rahatsızlıklarımızı, mahkeme kararlarının bildirilmesine rağmen devam ettiğini hep birlikte gördük.” dedi.