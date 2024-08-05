Instagram’a erişim engelinde e-ticaret krizi: Elektronik ticaret sayılmıyor
Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri tartışılmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan gelir elde etmek için yapılan alım satım işlemlerinin elektronik ticaret olarak nitelendirilmediğini ve ilgili kanun kapsamında yer almadığını dile getirdi. Bolat, Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına neden olduğunu açıkladı.
Sosyal medya platformu Instagram'daki erişim engelinde 48 saat geçti.