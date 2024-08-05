Instagram'a VPN ve DNS ayarlarını değiştirerek girenler dikkat! Kart bilgileriniz bile çalınabilir
Erişimin kısıtlandığı web sitesi ve uygulamalara erişmek için VPN (sanal özel ağ) kullanılması ya da DNS (alan adı sistemi) ayarları değişikliği yapılması ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. VPN'ye göre kullanımı daha kolay olan DNS ayarlarını değiştirme yöntemi ise cihaza kötü amaçlı yazılım yerleştirilmesinden kredi kartı bilgilerinin çalınmasına kadar daha ciddi sonuçlara sebep olabiliyor.
İnternet kullanıcıları, bulunduğu ülkede erişimi kısıtlanan dijital platformlara girmek için çeşitli yöntemleri kullanıyor.