Instagram'a VPN ve DNS ayarlarını değiştirerek girenler dikkat! Kart bilgileriniz bile çalınabilir

ÜCRETSİZ OLANLARA DİKKAT!

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan sonra dünyada en fazla VPN kullanılan ülkeler listesinde 4. sırada Türkiye bulunuyor. VPN kullanımı sadece erişimi kısıtlanan siteler için değil, şirketler tarafından güvenilir ağlara sahip bir altyapı oluşturmak için de tercih ediliyor.



VPN hizmeti sunan çok sayıda şirket bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları aylık ve yıllık olmak üzere belli ücretlerle bu hizmeti sunarken, bazı şirketler ise ücretsiz olarak bu hizmeti kullanıcılara sağlıyor.