Instagram’a yaş sınırı mı geldi, sosyal medya yaş kısıtlaması olacak mı? Meta’dan yeni karar

INSTAGRAM’A YAŞ SINIRI MI GELDİ?

Amerikan teknoloji firması Meta, Instagram’da Teen Accounts’a ilişkin yeni bir güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan “canlı yayın” özelliğini kullanamayacağı aktarıldı.

Yeni çalışma ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da denenecek.

Instagram kullanmanın veya yeni hesap açmanın şu an için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmuyor. Kullanıcılar, yaş sınırı olmadan hesaplarını aktif olarak kullanabiliyor.