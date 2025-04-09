Instagram’a yaş sınırı mı geldi, sosyal medya yaş kısıtlaması olacak mı? Meta’dan yeni karar
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram’ı dünyada ve Türkiye’de milyonlarca genç kullanılıyor. Özellikle son dönemlerde yapılan araştırmalarda sosyal medyaya bağımlılıkta 16 yaş altının etkin şekilde artığı gözlemlenirken Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram ile ilgili önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan “Teen Accounts’a ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu önemli bir açıklama yaptı. Peki Instagram’a yaş sınırı mı geldi, kaç oldu? İşte, konuyla ilgili son dakika yapılan açıklamalar…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarının ardından Instagram’da yaş tartışmaları hızlandı. Instagram’a kayıt olurken herhangi bir yaş sınırlamaıs şartı bulunmazken Uraloğlu yaptığı açıklamada çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın öncelikli konularından birisi olduğunu aktardı. Meta’nın canlı yayın kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya yaş kısıtlamasına ilişkin taslak çalışma yapıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…