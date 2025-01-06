İnstagramda büyücü tuzağı. Kalbe çakılan çivi, mezarlıkta mum ve garip maskeler
Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulma düşüncesiyle adak kurbanı kestirmek isteyen kadın, akılalmaz bir ağın içine düştü. Instagram’da büyü yaptığını söyleyen ve kendisini Medyum Ömer Hoca olarak tanıtan adam, Sibel G. isimli kadını dolandırdı. Medyum Ömer, kadından her defasında daha fazla para isterken daha sonra ortaya Adakçı Mustafa çıktı. Adakçı Mustafa da kadından tehditle para istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, ikilinin kullandığı telefon hatlarının sahte, banka hesaplarının da okuma yazma bilmeyen bir kişiye ait olduğunu belirledi.
Yaşadığı olumsuz olaylardan kurtulma düşüncesiyle adak kestirmek isteyen Sibel G. isimli iş insanı, Medyum Ömer Hoca isimli bir dolandırıcının ağına düştü.