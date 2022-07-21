İnsuyu Mağarası'nın gölleri kurudu

Antalya'dan İnsuyu Mağarası'nı görmek için gelen Hüseyin Özmen, "Burası doğa harikası, çok farklı ama göllerde su kalmamış. Üzüntü verici" dedi.

İstanbul'dan ailesiyle gezmeye gelen Naz Sağlam, "Büyük Göl yazıyor ama yok, suları çekilmiş. Ama İnsuyu Mağarası gezilip görülmesi gereken doğa harikası bir yer" diye konuştu.