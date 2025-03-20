İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi?

20 MART İNTERNET'TE SORUN MU VAR?

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda yurt genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.



Konuyla ilgili olarak Facebook, Instagram gibi platformların sahibi olan Meta’dan bir açıklama gelmedi. Downdetector’da ise kullanıcılar, bu platformalara girişte erişim sorunu yaşadığını doğruluyor.

Erişimin ne zaman normale döneceği konusunda bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da hala sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken internet de yavaşlatıldı.