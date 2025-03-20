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İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi?

Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp ve Facebook’ta yaşanan sorunlar sebebiyle kullanıcılar “ İnternette sorun mu var” sorusuna cevap arıyor. Özellikle İstanbul’da internet yavaşlığı sebebiyle şikayetçi olan kullanıcılar, sorunun kaynağını ve çözümünü araştırıyor. Sosyal medya uygulamalarında fotoğraf,video ve diğer gönderiler yavaşlık sebebiyle yüklenmezken, kullanıcılar ana sayfalarına giriş yapmakta zorlanıyor. Sosyal medya uygulamalarında dün başlayan yavaşlığın bugünde rapolarlamalar doğrultusunda devam ettiği görülüyor. Peki İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Facebook çöktü mü, erişime açıldı mı? İşte, sosyal medya uygulamalarında son dakika gelişmeleri…

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 1

20 Mart Perşembe günü sosyal medyada erişim sorunlarının devam edip etmediği merak ediliyor. Özellikle Turkcell, Türk Telekom, Vadofone gibi operatör şirketlerinden resmi açıklama gelip gelmediği yakından takip edilirken bazı kullanıcılar alternatif yöntemlere başvuru yaparak sosyal medya sorununu aşmaya çalışıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sorunun bugünde devam ettiği bilinirken hatanın kaynağı ve çözümü araştırılıyor. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp'ta erişim sorunları devam ediyor. Peki  20 Mart sosyal medya düzeldi mi, son durum ne? İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 2

20 MART İNTERNET'TE SORUN MU VAR?

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda yurt genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar,  yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook, Instagram gibi platformların sahibi olan Meta’dan bir açıklama gelmedi. Downdetector’da ise kullanıcılar, bu platformalara girişte erişim sorunu yaşadığını doğruluyor. 

Erişimin ne zaman normale döneceği konusunda bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da hala sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken internet de yavaşlatıldı.

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 3

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Instagram'da sabah saat 06.00 itibarıyle erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya mobil ve masaüstünden giriş yapmakta zorlanıyor.

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 4

19 MART TWİTTER ERİŞİM SORUNU

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'a da benzer şekilde erişim sorunları yaşanıyor.

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 5

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Öğlen saat 12.00 itibarıyla Facebook'ta yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sorunun sabah saat 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu raporluyor.

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 6

YOUTUBE'DE ERİŞİM SORUNLARINDAN ETKİLENDİ

Video paylaşım uygulaması mobil ve masaüstünde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, Youtube'da erişim problemleriyle karşı karşıya olduğunu raporladı.

İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi? - 7

WHATSAPP'TA SORUN DEVAM EDİYOR

Anlık mesajlaşma ugulaması WhatsApp'ta yazı, resim, video gönderimlerinde sorunla karşılaşılıyor.

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