İnternet çöktü mü, sorun mu var? 20 Mart Instagram, Twitter (X), Facebook, WhatsApp ve Youtube düzeldi mi?
Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp ve Facebook’ta yaşanan sorunlar sebebiyle kullanıcılar “ İnternette sorun mu var” sorusuna cevap arıyor. Özellikle İstanbul’da internet yavaşlığı sebebiyle şikayetçi olan kullanıcılar, sorunun kaynağını ve çözümünü araştırıyor. Sosyal medya uygulamalarında fotoğraf,video ve diğer gönderiler yavaşlık sebebiyle yüklenmezken, kullanıcılar ana sayfalarına giriş yapmakta zorlanıyor. Sosyal medya uygulamalarında dün başlayan yavaşlığın bugünde rapolarlamalar doğrultusunda devam ettiği görülüyor. Peki İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Facebook çöktü mü, erişime açıldı mı? İşte, sosyal medya uygulamalarında son dakika gelişmeleri…
20 Mart Perşembe günü sosyal medyada erişim sorunlarının devam edip etmediği merak ediliyor. Özellikle Turkcell, Türk Telekom, Vadofone gibi operatör şirketlerinden resmi açıklama gelip gelmediği yakından takip edilirken bazı kullanıcılar alternatif yöntemlere başvuru yaparak sosyal medya sorununu aşmaya çalışıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sorunun bugünde devam ettiği bilinirken hatanın kaynağı ve çözümü araştırılıyor. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp'ta erişim sorunları devam ediyor. Peki 20 Mart sosyal medya düzeldi mi, son durum ne? İşte, detaylar...