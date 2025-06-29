İnternet üzerinde faizsiz kredi arayanlar dikkat!
Diyarbakır'da internetten faizsiz kredi arayanları hedef alan 25 şüpheli Akbaba Operasyonu'nda yakalandı. Kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp dolandıran şüphelilerden 18'i tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü merkezli yürütülen Akbaba Operasyonu’nda, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik büyük bir suç ağı çökertildi.
Özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan şebeke, bu kişilere ulaşıp "Hesaplarınızda şüpheli işlem var" yalanıyla paralarını ele geçirdi.
Elde edilen paralar, kripto cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına aktarıldı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilerin kullandığı kripto cüzdanların yurtdışı merkezli kripto ofislerine bağlı olduğu, paraların buralarda nakite çevrildiği tespit edildi.