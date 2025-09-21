İnternet üzerinden satıyor: Atık malzemeler yeniden hayat buluyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan kadın, sokaktan topladığı atık malzemeleri eşinin atölyesinde süs eşyalarına dönüştürüyor. Kadın, yaptığı süs eşyalarını internetten pazarlayarak hem çevreye hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kızının üniversite eğitimi için 2019 yılında Kocaeli'den Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine taşınan Saniye Serhatlı, boş vakitlerini değerlendirmek için atık malzemeleri onararak süs eşyalarına dönüştürmeye başladı.