İnternet üzerinden satıyor: Atık malzemeler yeniden hayat buluyor

"ASIL İSTEDİĞİM KENDİME BİR İŞ YER AÇMAK"

Amacının kendi iş yerini açmak olduğunu ifade eden Serhatlı, "Gebze'de olsaydım benim için daha kolay olacaktı ama Taşköprü'de biraz zorlandım. Bu konuda da biraz düşündüm, ne yapabilirim diye baktım. Sosyal medyada da bu alanca çalışarak içerik üretenler var. Ben de bu şekilde bir sayfa açtım. Bu sayfada da takipçilerim oldu, satışlarım oldu. Şimdi asıl isteğim kendime bir iş yeri açmak" diye konuştu.



İşini çok sevdiğini söyleyen Serhatlı, "Bir şeyi dönüştürmeye başladığım zaman sanki etrafta her şey yok oluyor. Sadece o dönüştürdüğüm şey ve ben kalıyorum. İlk olarak o objeyi temizlemeye başlarken kafamda bir şeyler oluşmaya başlıyor. Zemin boyasını attıktan sonra başlıyorum. Sonra bitişi çok farklı bir yere ulaşıyor. Sonuçta bittiğinde yine benim sevdiğim bir şey oluyor. Mutlu olduğum için bu işi yapıyorum. Aslında bunları yaparken ben dinleniyorum. Kadınlar eşi çiçek alıp geldiğinde mutlu olur ben de eşim geri dönüştürülecek bir şey getirdiği zaman aşırı mutlu oluyorum. Sağ olsun o konuda bana çok destek oluyor" ifadelerini kullandı.