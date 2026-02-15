İnternette şifalı mantar dolandırıcılığı. Kalp ve böbreğe iyi geliyor vaadiyle binlerce dolar alıyorlar

Mantar Uzmanı İhsan Sabri Belalan, dolandırıcıların çülküf ismini verdiklerini ancak gerçek adının kav mantarı olduğunu, eskilerinin diş beyazlatmak için ya da arıcıların dumanı taşımak için kullanmasının haricinde pek de işe yaramayan bir mantar türü olduğunu söyledi. Belalan, “Bu mantar türü çok kurumuş ağaçlarda bulanabilir ama ihtimali zor. Daha çok balta girmemiş ormanlarda bulunuyor.” bilgisini verdi.