İnternette sorun mu var 17 Ekim 2025: Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü?
Sosyal medya platformlarından YouTube, Instagram, Twitter’a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, ana sayfaya giriş yaparken hata ile karşılaşıyor. Mobil uygulamalar aracılığıyla veya masaüstü giriş yapma çalışanlar bağlantı sorunu sebebiyle bölgesel olarak hata alabiliyor. Google, Youtube, Instagram, Twitter gibi platformlarda dünya çapında bir sorun olmadığı aktarılıyor. Yapılan raporlamalar doğrultusunda Google ve Youtube zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Peki İnternette sorun mu var? İşte, yapılan son raporlamalar…
Dünyanın en fazla paylaşım yapılan uygulamalarının başında gelen Instagram’da akış yenileme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını ve hikayelerini görüntüleyebiliyor. En fazla kullanıcı sayısına sahip olan Twitter’da ise 17 Ekim Cuma günü herhangi bir erişim sorunu yaşanmıyor. Video paylaşım platformu olan Youtube’de sabah saatlerinde problem çözüldü. Peki Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? İşte, sosyal medya platformlarında son durum…