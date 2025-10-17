İnternette sorun mu var 17 Ekim 2025: Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü?

Dünyanın en fazla paylaşım yapılan uygulamalarının başında gelen Instagram’da akış yenileme sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını ve hikayelerini görüntüleyebiliyor. En fazla kullanıcı sayısına sahip olan Twitter’da ise 17 Ekim Cuma günü herhangi bir erişim sorunu yaşanmıyor. Video paylaşım platformu olan Youtube’de sabah saatlerinde problem çözüldü. Peki Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? İşte, sosyal medya platformlarında son durum…