İnternette sorun mu var, düzeldi mi? 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum
Instagram, Twitter (X), Youtube, Facebook, TikTok ve diğer sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar “ İnternette sorun mu var” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya platformlarına hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor. Kullanıcıların yaptığı geri bildirimler doğrultusunda dün gece saatlerinde başlayan sorunun 8 Eylül Pazartesi günü devam ettiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Google sunucularında yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar saatlerce uygulamalara erişim sağlayamamıştı. Peki 8 Eylül sosyal medya düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, 8 Eylül internet sorununda son durum…
Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sosyal medya uygulamalarındaki yavaşlık devam ediyor. Bazı kullanıcılar sorunsuz şekilde hesaplarına giriş yapabildiğini aktarırken bazıları ise sorunun devam ettiğini ifade ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte platformlardan yapılan açıklamalar son dakika takip edilirken arama motorları üzerinden sorunun kaynağı ve çözümü takip ediliyor. Twitter (X), Facebook, Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulamalarda sorunun devam ettiği aktarılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Tiktok, Youtube ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya platformlarında ve internette yaşanan son gelişmeler…