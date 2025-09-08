İnternette sorun mu var, düzeldi mi? 8 Eylül sosyal medya (internet) sorunu son durum

Instagram, Twitter (X), Youtube, Facebook, TikTok ve diğer sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar “ İnternette sorun mu var” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medya platformlarına hem masaüstü hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor. Kullanıcıların yaptığı geri bildirimler doğrultusunda dün gece saatlerinde başlayan sorunun 8 Eylül Pazartesi günü devam ettiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Google sunucularında yaşanan sorun sebebiyle kullanıcılar saatlerce uygulamalara erişim sağlayamamıştı. Peki 8 Eylül sosyal medya düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, 8 Eylül internet sorununda son durum…

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda sosyal medya uygulamalarındaki yavaşlık devam ediyor. Bazı kullanıcılar sorunsuz şekilde hesaplarına giriş yapabildiğini aktarırken bazıları ise sorunun devam ettiğini ifade ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte platformlardan yapılan açıklamalar son dakika takip edilirken arama motorları üzerinden sorunun kaynağı ve çözümü takip ediliyor. Twitter (X), Facebook, Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulamalarda sorunun devam ettiği aktarılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Tiktok, Youtube ne zaman düzelecek? İşte, sosyal medya platformlarında ve internette yaşanan son gelişmeler…

8 EYLÜL İNTERNETTE SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ? 

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar 8 Eylül itibarıyla sorunun devam edip etmediğini kontrol ediyor. Kullanıcıların hata bildirimleri yaptığı Downdetector’e göre sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorun devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte sosyal medya platformlarından henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. İnternette yaşanan sorunun kaynağına ilişkin bilgilendirme yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler paylaşım uygulamalarından birisi olan Instagram’da erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden şu an için video, hikaye (reels) ve paylaşım yapamadığını aktarıyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun İstanbul ili için geçerli olduğunu aktarıyor.

TWİTTER’DA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların en fazla bilgi akışını takip ettiği uygulamaların başında gelen Twitter'da da benzer şekilde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Kullanıcılar, takip ettiği kişilerin paylaşımlarını göremediğini ifade ediyor.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Video paylaşım platformu Youtube’de ise erişim sorununun ortadan kalktığı biliniyor. Platform kullanıcıları uygulamanın ana sayfasına giriş yapabildiğini ifade ederken 8 Eylül pazartesi günü Youtube’nin müzik uygulaması da sorunsuz çalışıyor.

