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İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü?

19 Mart Çarşamba günü Instagram, Twitter (X), Facebook, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, sabah saat 07.00 itibariyle erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlarda erişim sorunuyla karşılaşıldığı bilinirken alternatif olarak WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamasında da mesajlar iletilmiyor. Peki 19 Mart 2025 İnternette sorun mu var? Google, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ve WhatsApp çöktü mü? İşte, 19 Mart sosyal medya uygulamalarında son durum…

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 1

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğunu araştırıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlara erişimde sorunlar yaşandığı bilinirken Türk Telekom, Turkcell, Vodafone operatör firmalarından kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına sorunsuz giriş yapabildiğini aktarırken bazı kullanıcılar ise erişim problemleriyle olduğunu ifade etti. Peki Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet ne zaman düzelecek? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 2

19 MART İNTERNETTE SORUN MU VAR? 

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda yurt genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, uygulama yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook, Instagram gibi platformların sahibi olan Meta’dan bir açıklama gelmedi. Downdetector’da ise kullanıcılar, bu platformalara girişte erişim sorunu yaşadığını bildiriyor

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 3

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Instagram'da sabah saat 06.00 itibarıyle erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya mobil ve masaüstünden giriş yapmakta zorlanıyor.

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 4

19 MART TWİTTER ERİŞİM SORUNU

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'a da benzer şekilde erişim sorunları yaşanıyor.

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 5

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Öğlen saat 12.00 itibarıyla Facebook'ta yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sorunun sabah saat 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu raporluyor.

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 6

YOUTUBE'DE ERİŞİM SORUNLARINDAN ETKİLENDİ

Video paylaşım uygulaması mobil ve masaüstünde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, Youtube'da erişim problemleriyle karşı karşıya olduğunu raporladı.

İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü? - 7

WHATSAPP'TA SORUN DEVAM EDİYOR

Anlık mesajlaşma ugulaması WhatsApp'ta yazı, resim, video gönderimlerinde sorunla karşılaşılıyor.

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