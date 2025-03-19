İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek?19 Mart 2025 Sosyal medya uygulamalar çöktü mü?
19 Mart Çarşamba günü Instagram, Twitter (X), Facebook, YouTube gibi sosyal medya uygulamalarına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, sabah saat 07.00 itibariyle erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlarda erişim sorunuyla karşılaşıldığı bilinirken alternatif olarak WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamasında da mesajlar iletilmiyor. Peki 19 Mart 2025 İnternette sorun mu var? Google, Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ve WhatsApp çöktü mü? İşte, 19 Mart sosyal medya uygulamalarında son durum…
Sosyal medya uygulamalarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğunu araştırıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlara erişimde sorunlar yaşandığı bilinirken Türk Telekom, Turkcell, Vodafone operatör firmalarından kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına sorunsuz giriş yapabildiğini aktarırken bazı kullanıcılar ise erişim problemleriyle olduğunu ifade etti. Peki Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet ne zaman düzelecek? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…