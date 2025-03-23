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İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter (X), WhatsApp çöktü mü? İnternet ve sosyal medyada son durum

Sosyal medya ve internet kullanıcıları, erişim problemlerine dair son gelişmeleri takip ediyor. 19 Mart günü Facebook, Twitter (X), Instagram ve WhatsApp platformlarına bağlanmakta sorun yaşanmaya başlamış ve bir süre devam etmişti. Kullanıcılar ''23 Mart sosyal medya ve internette sorun mu var, çöktü mü?'' sorularına yanıt arıyor.

İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter (X), WhatsApp çöktü mü? İnternet ve sosyal medyada son durum - 1

Instagram, Twitter (X), WhatsApp ve Facebook'ta erişim sorunu var mı? Ülkemizde geniş kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarına girişte 19 Mart itibarıyla kısıtlamalarla karşılaşıldı. Günbegün ''sosyal medya ve internette sorun var mı?'' sorusu araştırılıyor. İşte, Facebook, Twitter (X), Instagram ve WhatsApp'ta son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter (X), WhatsApp çöktü mü? İnternet ve sosyal medyada son durum - 2

SOSYAL MEDYA VE İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Geniş kullanıcı kitlesi bulunan popüler sosyal medya platformaları Facebook, Twitter (X), Instagram ve WhatsApp'ta 19 Mart'tan itibaren kısıtlı erişim söz konusuydu. Ancak 22 Mart gününden bu yana kullanıcıların platforma girişlerinde sorun olmadığı görülüyor.

Downdetector'e göre platformlara erişimde kesintiler yaşanmıyor. Kimi kullanıcılarda farklı nedenlerle yavaşlama ya da giriş problemleri yalanabiliyor.

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