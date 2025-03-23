İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter (X), WhatsApp çöktü mü? İnternet ve sosyal medyada son durum
Sosyal medya ve internet kullanıcıları, erişim problemlerine dair son gelişmeleri takip ediyor. 19 Mart günü Facebook, Twitter (X), Instagram ve WhatsApp platformlarına bağlanmakta sorun yaşanmaya başlamış ve bir süre devam etmişti. Kullanıcılar ''23 Mart sosyal medya ve internette sorun mu var, çöktü mü?'' sorularına yanıt arıyor.
Instagram, Twitter (X), WhatsApp ve Facebook'ta erişim sorunu var mı? Ülkemizde geniş kullanıcı kitlesine sahip olan sosyal medya platformlarına girişte 19 Mart itibarıyla kısıtlamalarla karşılaşıldı. Günbegün ''sosyal medya ve internette sorun var mı?'' sorusu araştırılıyor. İşte, Facebook, Twitter (X), Instagram ve WhatsApp'ta son durum...