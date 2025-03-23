İnternette sorun mu var, neden yavaş? Instagram, Twitter (X), WhatsApp çöktü mü? İnternet ve sosyal medyada son durum

SOSYAL MEDYA VE İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Geniş kullanıcı kitlesi bulunan popüler sosyal medya platformaları Facebook, Twitter (X), Instagram ve WhatsApp'ta 19 Mart'tan itibaren kısıtlı erişim söz konusuydu. Ancak 22 Mart gününden bu yana kullanıcıların platforma girişlerinde sorun olmadığı görülüyor.



Downdetector'e göre platformlara erişimde kesintiler yaşanmıyor. Kimi kullanıcılarda farklı nedenlerle yavaşlama ya da giriş problemleri yalanabiliyor.