Dünya genelinde uygulamalara erişim sorunu: İnternete ne oldu?

Amazon Web Services kaynaklı altyapı sorunu, bazı dijital platformlarından aynı anda çökmesine sebep oldu. Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi uygulamalar çalışmıyor. Amazon'dan yapılan açıklamada yeni bir güncelleme yapılacağı aktarılırken sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Amazon’un bulut bilişim platformu AWS, şirketlerin veya bireylerin kendi fiziksel sunucularını kurmak yerine, Amazon’un internet üzerindeki güçlü sunucularını kullanarak veri depolaması, uygulama çalıştırması veya analiz yapması gibi işlemleri uzaktan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.



AWS'nin firmalara sunduğu hizmetler arasında depolama, sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, yapay zeka, içerik dağıtımı ve siber güvenlik gibi başlıklar yer alıyor.



Bu nedenle AWS'deki herhangi bir sorun, internetin geri kalanını hızla etkileyebilir ve Amazon'la görünürde hiçbir bağlantısı olmayan web sitelerini de çökertebilir.