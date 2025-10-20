Dünya genelinde uygulamalara erişim sorunu: İnternete ne oldu?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları ve oyun servislerinde pazartesi günü geniş çaplı erişim sorunu yaşandı. Kesintinin Amaxon Web Services (AWS) kaynaklı olduğu biliniyor. Kesintiden Snapchat, Roblox, Fortnite, Clas Royale, Canva, Amazon Music, Clash Of Clans, Duolingo, Coinbase, Playstation, Pokemon Go gibi siteler etkilendi.

Dünya genelinde uygulamalara erişim sorunu: İnternete ne oldu?

Amazon Web Services kaynaklı altyapı sorunu, bazı dijital platformlarından aynı anda çökmesine sebep oldu. Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo ve Canva gibi uygulamalar çalışmıyor. Amazon'dan yapılan açıklamada yeni bir güncelleme yapılacağı aktarılırken sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. 

Amazon’un bulut bilişim platformu AWS, şirketlerin veya bireylerin kendi fiziksel sunucularını kurmak yerine, Amazon’un internet üzerindeki güçlü sunucularını kullanarak veri depolaması, uygulama çalıştırması veya analiz yapması gibi işlemleri uzaktan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

AWS'nin firmalara sunduğu hizmetler arasında depolama, sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, yapay zeka, içerik dağıtımı ve siber güvenlik gibi başlıklar yer alıyor.

Bu nedenle AWS'deki herhangi bir sorun, internetin geri kalanını hızla etkileyebilir ve Amazon'la görünürde hiçbir bağlantısı olmayan web sitelerini de çökertebilir.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Amazon, sorunun ABD'nin Virginia eyaletindeki önemli bir veri merkezi olan ABD-Doğu-1 bölgesinde yaşanan teknik sorunlardan kaynaklandığını bildirdi. Yerel saatle sabah saatlerinde sorunun çözüldüğü duyuruldu.

Siber güvenlik uzmanları da yaşanan aksaklığın bir siber saldırıdan ziyade bir veritabanı arızasından kaynaklandığını söylüyor.

Ancak analistlere göre olay, çevrimiçi hizmetlerin az sayıdaki büyük bulut sağlayıcısına ne denli bağımlı hale geldiğini de gözler önüne seriyor.

Son birkaç yıldır yaşanan Fastly ve Crowdstrike kesintilerinde olduğu gibi, AWS kesintisi de internetin çok büyük bir kısmının aynı altyapıya dayandığını hatırlattı. Bu altyapılarda herhangi bir sorun çıktığında kullanıcılar gündelik hayatlarını sürdürebilmek için güvendikleri sitelere ve hizmetlere erişimini tamamen kaybedebiliyor.

AWS şu anda bu tür bulut hizmetlerinin dünyadaki en popüler sağlayıcısı konumunda. Geçen yıl 108 milyar dolar kazandı ve halihazırda Amazon'un kârının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Milyonlarca şirket ve kuruluş, web sitelerini, uygulamalarını ve diğer kritik çevrimiçi sistemlerini barındırmak için AWS'ye güveniyor. Şirketin dünya çapında veri merkezleri bulunuyor ve Amazon'un, toplam bulut pazarının en az yüzde 30'una sahip olduğu söyleniyor.

İYİLEŞME BELİRTİLERİ

İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Kesintinin onlarca büyük web sitesi ve uygulamayı aksatmasının ardından pazartesi günü Türkiye saatiyle öğleden sonra küresel internet trafiğinde toparlanma belirtileri görüldü.

Şirketten gelen açıklamada "Etkilenen AWS Hizmetlerinin çoğunda iyileşme gözlemlemeye devam ediyoruz. US-EAST-1'e dayanan küresel hizmet ve özelliklerin de iyileştiğini doğrulayabiliriz. Tam çözüme ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve paylaşacak daha fazla bilgimiz olduğunda güncellemeler sağlayacağız" dendi.
KAPI ZİLLERİNDEN VİDEO OYUNLARINA

KAPI ZİLLERİNDEN VİDEO OYUNLARINA

AWS'nin arızayı yeni fark ettiği sıralarda internetteki kesintileri takip eden Downdetector sitesine bankalar, havayolları ve telefon operatörleri de dahil olmak üzere birçok çevrimiçi hizmete dair ihbarlar artmıştı.

AWS sorunu çözdükçe, bu ihbarların bazıları çözüldü, bazıları ise henüz normale dönmedi.

Kesinti yerel saatle ABD'nin doğu yakasında 03:00 sularında başladı.

Kripto para borsası Coinbase'in arızaya bağlı olarak çalışmaması yatırımcıları paniğe sevk etti. Amazon'un kendi akıllı zili ve kameraları da çalışmazken, mobil bankacılık hizmetlerinin, mesajlaşma uygulaması Signal ve Zoom'un çalışmaması da gündelik iş akışını aksama riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Ayrıca Snapchat ve Reddit gibi sosyal medya platformları ile Roblox ve Fortnite gibi büyük video oyunları ve ChatGPT de çöktü.

"BASİT BİR ŞEY OLABİLİR"

"BASİT BİR ŞEY OLABİLİR"

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'e erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses veya video gönderemedi.

Surrey Üniversitesi'nde bilgisayar alanında misafir profesör olan Alan Woodward, The Independent'a yaptığı açıklamada sorunun basit bir nedenden kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"AWS'deki kesintinin kesin nedenini henüz bilmesek de, geçmişe bakıldığında DNS veya BGP'de yanlış yapılandırma gibi nispeten basit bir şey olduğu anlaşılıyor. Bu hatalar internete yayıldığında, güncellemenin internetin en ücra köşelerine ulaşması biraz zaman alıyor, bu nedenle kesinti, bu tür küçük hatalar için beklenenden daha uzun süreb

TÜRKİYE'DE AWS KULLANILIYOR MU?

TÜRKİYE'DE AWS KULLANILIYOR MU?

Fortnite  Twitter hesabından açıklama paylaşarak, "İnternetteki çeşitli hizmetleri etkileyen kesinti, Fortnite oturum açma işlemlerini de etkiliyor. Şu anda konuyu araştırıyoruz ve daha fazla ayrıntıya sahip olduğumuzda sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de AWS aktif kullanılıyor, fakat Amazon’un Türkiye’de henüz kendi veri merkezi (region) mevcut değil. Yani Türk kullanıcılar AWS hizmetlerini Avrupa’daki en yakın bölgelerden alıyor. Bu da bazı hizmetlerde çok küçük bir gecikme (latency) farkı yaratabiliyor ama bu fark genelde ciddi biçimde hissedilmiyor.

AWS hizmetleri Türkiye'de özellikle çevrimiçi alışveriş platformlarında ve bazı yayın servisleri ile mobil bankacılık servislerinde kullanılıyor.

