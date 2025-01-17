İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Milyonlar liralık vurgun yapıp parayı soğuk cüzdana attılar
Nevşehir merkezli 8 ilde internet üzerinden ikinci el eşya, telefon satışı ve şantaj yöntemiyle 250'den fazla kişiyi yaklaşık 500 milyon TL dolandırılan 61 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin parayı kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi.
Nevşehir'de internet üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince dolandırıldıklarını iddia ederek polise başvurdu.