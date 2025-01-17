İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Milyonlar liralık vurgun yapıp parayı soğuk cüzdana attılar

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıllık fiziki ve teknik takibi sonucu çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Serkan K. olduğu tespit edildi. Nevşehir merkezli 8 ilde 2 gün önce 63 adrese düzenlenen operasyonda Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 61 şüpheli, gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.