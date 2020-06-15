İntihar girişimini seyreden kalabalık sosyal mesafe kuralını unuttu

O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikameti Bağcılar Yüzyıl Köprüsü üzerinde demir korkuluklarından sarkan bir kişi intihar edeceğini söyleyince olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak itfaiye ekipleri tarafından O-3 Avrupa Otoyolu üzerine hava yastığı açıldı. Bir süre sonra köprünün Edirne istikameti tarafına geçip demir korkuluklardan sarkmaya devam eden kişi için aynı zamanda ikna çalışması da başladı.