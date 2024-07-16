İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı

Şişli Pangaltı'da cadde üstündeki bir kıraathanede öldürülen 22 yaşındaki gencin, yaşı küçük kuzeninin silahıyla oynadığı esnada kazara ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken cinayeti işledikleri belirlenen iki şüphelinin işlemlerine yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde devam ediliyor.

İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı - 1

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şişli'de intihar ihbarının arkasında cinayet olduğunu ortaya çıkarttı.

Pangaltı Bozkurt Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı.

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İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı - 2

Bir süre sonra Karadaş, silahla vuruldu. Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı - 3

Yapılan ayrıntılı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı - 4

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan kamera incelemelerinde ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi.

Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 5 görgü tanığı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı - 5

İNTİHAR YALANINI ÇELİŞKİLİ İFADE ÇÖZDÜ

Konuyla ilgili gözaltına alınan Ahmet Karadaş'ın kuzeni C.K.'nın çelişkili ifadeleri cinayeti ortaya çıkardı.

Polis soruşturmasına göre Ahmet Karadaş'ın mekanın balkonunda otururken kuzeni C.K.'nın elinde silahla yanına gittiği ve şaka yapmaya çalıştığı belirlendi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan merminin önce Ahmet Karadaş'ın eline ardından göğsüne isabet ettiği belirlendi.

İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı - 6

Yaşları küçük olduğu için şüpheli C.K. ile yanında bulunan arkadaşının işlemlerinin Çocuk Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

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