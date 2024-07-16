İntihar ihbarının arkasından cinayet çıktı
Şişli Pangaltı'da cadde üstündeki bir kıraathanede öldürülen 22 yaşındaki gencin, yaşı küçük kuzeninin silahıyla oynadığı esnada kazara ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken cinayeti işledikleri belirlenen iki şüphelinin işlemlerine yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde devam ediliyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şişli'de intihar ihbarının arkasında cinayet olduğunu ortaya çıkarttı.
Pangaltı Bozkurt Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı.