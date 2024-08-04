İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı
Dünya'nın en uzun rallisi olarak bilinen İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. 15 araç ve 30 yarışmacının katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ralli, çeşitli ülke etaplarının geçilmesinin ardından 28 Ağustos'ta Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da sona erecek.
Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği’nin organize ettiği ve Avrupa Birliği ile Dışişleri Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen İpek Yolu Rallisi'nin Sultanahmet Meydanı'ndan başladı.