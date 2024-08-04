İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı

Dünya'nın en uzun rallisi olarak bilinen İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. 15 araç ve 30 yarışmacının katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ralli, çeşitli ülke etaplarının geçilmesinin ardından 28 Ağustos'ta Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da sona erecek.

İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı - 1

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği’nin organize ettiği ve Avrupa Birliği ile Dışişleri Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen İpek Yolu Rallisi'nin Sultanahmet Meydanı'ndan başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı - 2

Bu yıl üçüncüsü organize edilen ve dünyanın en uzun rallisi olarak bilinen yarışmanın başlangıç törenine Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, İstanbul’daki AB üyesi ülkelerin başkonsolosluk temsilcileri, özel sektör ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otomobilseverler katıldı.

İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı - 3

Törenin ardından 15 araç ve 30 yarışmacının katılımıyla Sultanahmet Meydanı'ndan başlayan rallinin Türkiye etabında İstanbul'un yanı sıra Ankara da yer alıyor.

Yarışma kapsamında Türkiye'nin ardından İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Çin geçilecek. Ralliye katılan araçlar, 28 Ağustos’ta Moğolistan'a ulaşacak.

Ralli Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da sona erecek.

İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı - 4

"BU İKİ MEDENİYETİN KÖPRÜSÜ OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Törende bir konuşma yapan konuşan Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, "İstanbul startıyla birlikte Moğolistan etabını başlatacağız. Bu yarışmaya 7 ülkeden arkadaşlarımız katılıyor. Almanya, İtalya, Avusturya, Moldovya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’den katılan arkadaşlarımız var. Orta Asya bizim için bir bilinmeyen, gerçekten çok güzel bir coğrafya. Üçüncü sefer bu coğrafyaya gidiyoruz. Bizim bu coğrafyaya gitmemizin sebebi doğu ve batı medeniyeti. Bu zamana kadar birbirlerine küskün bu iki medeniyetin bir parçası, bir köprüsü olmayı çok istiyoruz. Bu iki medeniyetin ne birbirlerinden fazlası var ne de birbirlerinden bir eksiği var. Önemli olan bunları bir arada buluşturmak. Türkiye bu aradaki köprünün en uzun parçası. Yarışmacılarımız döndükleri zaman umarım en güzel anılarıyla bu macerayı paylaşırlar. Bu da gelecek seneye bir motivasyon olur" dedi.

İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı - 5

"RALLİNİN ETABI BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Ralliye katılmak için Almanya’dan gelen Semiye Serin, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Rallinin etabı beni çok heyecanlandırdı. Asya kıtasına geçmiş olmayı şimdiye kadar hayal etmedim. Çünkü herkes gibi Hindistan gezisi ya da Japonya ve Çin gezisi vardı. Özellikle Türkistan, Türkmenistan, İran beni çok heyecanlandırıyor. Bunların ardından Özbekistan’a geçeceğiz. Semerkant, Buhara benim için şimdiye kadar gitmeyi düşünemediğim, aslında hayal edip gidebileceğimi bilmediğim yerlerdi. O yüzden heyecanlıyım açıkçası" diye konuştu.

İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı - 6

"HEP MERAK ETTİĞİM BİR PARKURDU BU"

Antalya’dan gelerek ralliye katılan Gülay Karakimseliler ise, "İlk kez katılıyorum. Antalya’dan geldim. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadım. Hep merak ettiğim bir parkurdu bu. Emekli olduktan sonra ilk yapacağım şey bu olacak demiştim, hayallerimi gerçekleştiriyorum. İran’ı merak ediyorum. Türki Cumhuriyetleri merak ediyorum. Hepsini görebilecek olmak beni tabi ki heyecanlandırıyor" dedi.

28 AĞUSTOS'TA ULANBATOR'DA SONA ERECEK

Konuşmaların ardından Türk bayrağıyla başlangıç işareti verildi ve 3. İpek Yolu Ralli'si Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Ralliye katılan araçlar korna çalarak Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti. Ralli'de İstanbul'dan sonraki durak Ankara olacak. 15 araç ve 30 yarışmacının katıldığı rallide Türkiye'nin ardından İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Çin geçilecek. 3. İpekyolu Rallisi 28 Ağustos'ta Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da sona erecek.

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