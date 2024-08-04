İpek Yolu Rallisi Sultanahmet Meydanı'ndan başladı

"HEP MERAK ETTİĞİM BİR PARKURDU BU"

Antalya’dan gelerek ralliye katılan Gülay Karakimseliler ise, "İlk kez katılıyorum. Antalya’dan geldim. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadım. Hep merak ettiğim bir parkurdu bu. Emekli olduktan sonra ilk yapacağım şey bu olacak demiştim, hayallerimi gerçekleştiriyorum. İran’ı merak ediyorum. Türki Cumhuriyetleri merak ediyorum. Hepsini görebilecek olmak beni tabi ki heyecanlandırıyor" dedi.

28 AĞUSTOS'TA ULANBATOR'DA SONA ERECEK

Konuşmaların ardından Türk bayrağıyla başlangıç işareti verildi ve 3. İpek Yolu Ralli'si Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Ralliye katılan araçlar korna çalarak Sultanahmet Meydanı'ndan hareket etti. Ralli'de İstanbul'dan sonraki durak Ankara olacak. 15 araç ve 30 yarışmacının katıldığı rallide Türkiye'nin ardından İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Çin geçilecek. 3. İpekyolu Rallisi 28 Ağustos'ta Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da sona erecek.