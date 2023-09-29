iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler
İstanbul'da merakla beklenen Apple'ın iPhone 15 modeli satışa sunuldu. Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen telefonlar için kuyruk oluşurken Kadıköy’de ise cep telefonunun yeni modelini almak isteyen vatandaşlar mağaza önünde sırada bekledi. Ünlü markanın son çıkardığı modelin fiyatı GB seçeneğine göre 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkıyor.
Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı.
İstanbul’da da saat 00.00‘da satışa sunulan telefon için vatandaşlar, bir çok alışveriş merkezinde saatler öncesinden sıraya girdi.