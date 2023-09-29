iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler

İstanbul'da merakla beklenen Apple'ın iPhone 15 modeli satışa sunuldu. Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen telefonlar için kuyruk oluşurken Kadıköy’de ise cep telefonunun yeni modelini almak isteyen vatandaşlar mağaza önünde sırada bekledi. Ünlü markanın son çıkardığı modelin fiyatı GB seçeneğine göre 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkıyor.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 1

Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı.

İstanbul’da da saat 00.00‘da satışa sunulan telefon için vatandaşlar, bir çok alışveriş merkezinde saatler öncesinden sıraya girdi. 

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TÜRKİYE HABERLERİ

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 2

Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 3

Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 4

"BATMAN’DAN GELİYORUM"

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00’deki açılış saatini bekledi.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 5

Batman ve Malatya’dan geldiklerini ifade eden Adnan Koşar "Ben  Batman’dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya’dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00’ya kadar buradayız." dedi.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 6

"İLK BİZ ALALIM DEDİK"

Yeni modele bir an önce sahip olmak isteyen Kenan Sarıkaya "Yeni çıkıyor. Bizde bir heves ettik. Alacağız buradan ve gideceğiz, sabah 08.00'e kadar mecbur buradayız. Erkenden gelip alalım dedik. İlk bize gelsin telefon. Bekleniyordu da telefon dedik ilk biz alalım. Dedik ki sabaha kadar oturacağız orada perişan oluruz orada bir de sandalye atalım bekleyelim. Sıkıntı olmasın uyursak da üstünde uyuyalım diye. İçecek kahve, çekirdek, cips herşeyimizle buradayız." diye konuştu.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 7

"90 BİN LİRAYA HAZIR MÜŞTERİM VAR"

Ticaret yapmak amacıyla sırada beklediğini dile getiren Mehmet Fatih Altunç "Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım ‘enayiler’ demişler. Alıyorlar işte yerlerde yatıyorlar. Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 lira koyduk, 40 lira para kazandık geçen sene." dedi.

Altunç, şöyle devam etti:

"Müşterilerime teşekkür ediyorum ama benim müşterim teknoloji bağımlısı ilk kullanma hastası olduğu için arz talep talep karşılanmıyor kara borsaya düşüyor 76-77 liradan satacaklar, ben 85-86 liradan satacağım. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var."

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 8

"BU ŞEKİLDE KARABORSAYA DÜŞÜRÜYORLAR"

Yeni çıkan modellerin karaborsaya düştüğünü ifade eden Osman Gün "Dedi ki ben bu telefonu asla kullanmak için burada 8-9 saat beklemem. Ben ticaret adamıyım dedi. O adam ticaretini yapacak bunun, gidecek telefonu misal veriyorum 70 bin liraya alacak, gidip yarın dükkana 85 bin liraya koyacak. Ne yani sırf şurada sekiz saat beklemediğim için neden 15 bin daha fazla vereyim ki? Karaborsaya düşürüyorlar böyle." şeklinde konuştu.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 9

"UYUYAKALDIK YİNE DE BEKLİYORUZ"

Apple marka telefonun 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkan modeli için bekleyiş markanın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası önünde sabah da devam etti.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 10

Kenan Sarıkaya "Dün sabah 10.30'dan beri bekliyorum. Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi." dedi.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 11

Kenan Sarıkaya "Dün sabah 10.30'dan beri bekliyorum. Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi." dedi.

iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 12
iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 13
iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 14
iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 15
iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler - 16
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