iPhone 15 kuyruğu | AVM'ye helikopterle getirilen telefonlar için geceden sıraya girdiler

"90 BİN LİRAYA HAZIR MÜŞTERİM VAR"

Ticaret yapmak amacıyla sırada beklediğini dile getiren Mehmet Fatih Altunç "Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım ‘enayiler’ demişler. Alıyorlar işte yerlerde yatıyorlar. Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 lira koyduk, 40 lira para kazandık geçen sene." dedi.

Altunç, şöyle devam etti:

"Müşterilerime teşekkür ediyorum ama benim müşterim teknoloji bağımlısı ilk kullanma hastası olduğu için arz talep talep karşılanmıyor kara borsaya düşüyor 76-77 liradan satacaklar, ben 85-86 liradan satacağım. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var."