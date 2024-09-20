iPhone 16 sırası: Satın almak için mağaza önüne sandalye atıp geceden sıraya girdiler
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan mağazalarda satışa çıktı. Telefonu almak isteyenler akşam saatlerinde mağaza önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Apple, geçtiğimiz hafta 9 Eylül Pazartesi günü yeni amiral gemisi iPhone 16'yı tanıttı.
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