iPhone 16 sırası: Satın almak için mağaza önüne sandalye atıp geceden sıraya girdiler

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan mağazalarda satışa çıktı. Telefonu almak isteyenler akşam saatlerinde mağaza önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 16 sırası: Satın almak için mağaza önüne sandalye atıp geceden sıraya girdiler - 1

Apple, geçtiğimiz hafta 9 Eylül Pazartesi günü yeni amiral gemisi iPhone 16'yı tanıttı.

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iPhone 16 sırası: Satın almak için mağaza önüne sandalye atıp geceden sıraya girdiler - 2

Yeni model Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu.

iPhone 16 sırası: Satın almak için mağaza önüne sandalye atıp geceden sıraya girdiler - 3

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 16 sırası: Satın almak için mağaza önüne sandalye atıp geceden sıraya girdiler - 4

"HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ"

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik." dedi.

"Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül'de aynı bu sırayı yaşıyoruz." diye konuşan Zaman, "Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." dedi.

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