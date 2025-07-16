iPhone 17 tanıtım tarihi 2025: iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte iPhone 17 çıkış tarihi

Apple, son 10 yılda yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftası, Salı günü gerçekleştirdiği özel etkinliklerle tanıttı. 2025 yılında da bu geleneğin bozulması beklenmiyor. Bu kapsamda, iPhone 17 serisinin 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtılması en muhtemel tarih olarak öne çıkıyor.



Ancak Apple’ın geçmiş yıllarda farklı günleri de tercih ettiği görülüyor. 8 Eylül Pazartesi veya 10 Eylül Çarşamba günleri de alternatif tanıtım tarihleri arasında yer alıyor. 11 Eylül tarihi ise tarihsel nedenlerle genellikle tercih edilmiyor.