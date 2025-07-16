iPhone 17 tanıtım tarihi 2025: iPhone 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte iPhone 17 çıkış tarihi
Apple’ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Mark Gurman, yaptığı açıklamayla birlikte 2025 iPhone, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modelleri Eylül ayının ikinci haftasında, yani 8 Eylül 2025 haftasında tanıtılacak. Apple'ın geleneksel lansman takvimine sadık kalacağı düşünülüyor.
Apple, son 10 yılda yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftası, Salı günü gerçekleştirdiği özel etkinliklerle tanıttı. 2025 yılında da bu geleneğin bozulması beklenmiyor. Bu kapsamda, iPhone 17 serisinin 9 Eylül 2025 Salı günü tanıtılması en muhtemel tarih olarak öne çıkıyor.
Ancak Apple’ın geçmiş yıllarda farklı günleri de tercih ettiği görülüyor. 8 Eylül Pazartesi veya 10 Eylül Çarşamba günleri de alternatif tanıtım tarihleri arasında yer alıyor. 11 Eylül tarihi ise tarihsel nedenlerle genellikle tercih edilmiyor.